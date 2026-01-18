LEGO Star Wars Todesstern: Verkaufsexklusivität für das teuerste Set endet
LEGO bietet Klemmbausteinsets an, die entweder zeitlose Klassiker sind, zeitlose Klassiker werden oder in der Szene polarisieren. Einige Sets sind bei Kindern und erwachsenen Fans beliebt, andere werden gemieden und wieder andere werden gezielt gekauft – so ein Set ist der LEGO Star Wars UCS Todesstern (75419). Denn nicht nur der Preis von 999,99 Euro (!!) sorgt für Diskussionen, sondern auch der bebaute Stil des Todessterns.
Ab sofort sind auch Rabatte möglich
Während man den Stil des Star Wars Todesstern anstelle einer Kugel mit einer Scheibe von LEGO ausgewählt hat und so unverändert bleiben wird (außer man legt selbe Hand an), ist hingegen die Preisentwicklung veränderbar. Das Set ist ab sofort nämlich auch bei ausgewählten anderen Händlern im Sortiment verfügbar, wodurch Rabattaktionen möglich sind.
So führen die Online-Händler Proshop und Alza das Set bereits in ihrem Sortiment. Preislich bewegt sich das Set zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Nachricht mit entsprechendem Gutscheincode bereits unter der Grenze von 900 Euro, was natürlich immer noch ein recht hoher Preis ist. Allerdings beendet die Auflistung bei anderen Händlern die Exklusivität bei LEGO, was für den einen oder anderen potenziellen Käufer durchaus eine gute Nachricht ist.
Ich für meinen Teil finde das Set durchaus gut und aufgrund der Anzahl der Teile auch ansehnlich. Allerdings schreckt mich der Preis deutlich ab und die eine oder andere Entscheidung von LEGO, insbesondere die Gestaltung der Rückseite des Sets, hält mich vom Kauf ab.
Die Überschrift finde ich schon arg widersprüchlich. Das Set habe ich Ende letzten Jahres schon im Lego Store im Einzelhandel gesehen. Wenn dann war es eher eine Lego Exclusive, aber sicher nicht im Online Store.
Das widerspricht sich doch?!
Ich habe die Überschrift entsprechend angepasst, um sie verständlicher zu machen.
Ich fand das Set auch nie so schlecht, aber wenn es im Netz darum geht sich lustig zu machen, sindse alle dicke da und plappern sich gegenseitig nach. 🤦🤣 Wer von denen hätte es wirklich gekauft, auch wenn das Dingens rund gewesen wäre? Preis, Sticker und das GWP sind halt völlig daneben, aber ansonsten schaut es doch ganz gut aus.
Diese Scheiben/Stern-Diskussionen ist auch völlig behämmert! Egal wie man es dreht und wendet, das Ding ist per Definition in keiner Welt ein Stern. ;)