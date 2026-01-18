LEGO Star Wars Todesstern: Verkaufsexklusivität für das teuerste Set endet

LEGO bietet Klemmbausteinsets an, die entweder zeitlose Klassiker sind, zeitlose Klassiker werden oder in der Szene polarisieren. Einige Sets sind bei Kindern und erwachsenen Fans beliebt, andere werden gemieden und wieder andere werden gezielt gekauft – so ein Set ist der LEGO Star Wars UCS Todesstern (75419). Denn nicht nur der Preis von 999,99 Euro (!!) sorgt für Diskussionen, sondern auch der bebaute Stil des Todessterns.

Ab sofort sind auch Rabatte möglich

Während man den Stil des Star Wars Todesstern anstelle einer Kugel mit einer Scheibe von LEGO ausgewählt hat und so unverändert bleiben wird (außer man legt selbe Hand an), ist hingegen die Preisentwicklung veränderbar. Das Set ist ab sofort nämlich auch bei ausgewählten anderen Händlern im Sortiment verfügbar, wodurch Rabattaktionen möglich sind.

So führen die Online-Händler Proshop und Alza das Set bereits in ihrem Sortiment. Preislich bewegt sich das Set zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Nachricht mit entsprechendem Gutscheincode bereits unter der Grenze von 900 Euro, was natürlich immer noch ein recht hoher Preis ist. Allerdings beendet die Auflistung bei anderen Händlern die Exklusivität bei LEGO, was für den einen oder anderen potenziellen Käufer durchaus eine gute Nachricht ist.

Ich für meinen Teil finde das Set durchaus gut und aufgrund der Anzahl der Teile auch ansehnlich. Allerdings schreckt mich der Preis deutlich ab und die eine oder andere Entscheidung von LEGO, insbesondere die Gestaltung der Rückseite des Sets, hält mich vom Kauf ab.