Lenovo Legion Go: AMD-Grafiktreiber erhält langersehntes Update

Bildquelle: Lenovo

Lenovo ist seit geraumer Zeit auch im Bereich der Gaming-Handhelds aktiv und arbeitet derzeit an der offiziellen Enthüllung der Lenovo Legion Go 2 im Rahmen der Internationalen Funkausstellung Berlin – kurz IFA – am kommenden Wochenende. Bevor die zweite Generation vorgestellt wird, spendiert Lenovo aber der ersten Generation einen aktualisierten AMD-Grafiktreiber.

Neuer Treiber für den Gaming-Handheld

Das Update mit der Versionsnummer 32.0.21020.1007 steht ab sofort auf der offiziellen Support-Website zum Herunterladen bereit und kann installiert werden. Die Bereitstellung über Legion Space sollte entsprechend auch folgen.

Leider sind die Release Notes nicht verfügbar. Ein Update beinhaltet in der Regel jedoch Verbesserungen der Games-Unterstützung und kann sehr oft zu einer besseren Performance in vielen Games führen.

Besitzer eines Lenovo Legion Go sollten also nicht zu lange mit der Installation warten, zumal Lenovo sich mit einer aktualisierten Version des Grafiktreibers sehr viel Zeit gelassen hat. Das letzte Update wurde nämlich im Januar dieses Jahres veröffentlicht.

FRITZ!Repeater 1700 startet in den Markt – kostet 119 Euro

FRITZ! bringt den FRITZ!Repeater 1700 ab sofort auf den Markt. Er unterstützt den WLAN-Standard Wi-Fi 7 und ist für die…

2. September 2025 | Jetzt lesen →

