Hardware

LG macht den StanbyME 2 größer und schärfer

René Hesse
Von
LG StanbyME 2 Max

Der LG StanbyME 2 Max kommt mit 32 Zoll, 4K-Auflösung und integriertem Akku im Oktober nach Deutschland.

LG baut sein Konzept des mobilen Bildschirms deutlich aus. Statt 27 Zoll bietet das neue Modell ein 32-Zoll-Panel mit 3.840 × 2.160 Pixeln. Dolby Vision und Dolby Atmos werden ebenfalls unterstützt. Der Bildschirm lässt sich vom rollbaren Standfuß abnehmen und im Hoch- oder Querformat verwenden.

Für die Bild- und Tonverarbeitung setzt LG auf den Alpha 8 AI-Prozessor Gen3. Dieser soll unter anderem Inhalte hochskalieren und den Klang der integrierten Lautsprecher optimieren. Als Betriebssystem kommt die bekannte Smart-TV-Plattform von LG mit Diensten wie LG Channels und LG Gallery+ zum Einsatz.

LG StanbyME 2 Max kostet 1.599 Euro

Die wichtigsten Daten des mobilen Displays:

  • 32 Zoll (ca. 81 cm) mit 4K UHD und Touchscreen
  • bis zu 4,5 Stunden Akkulaufzeit laut LG
  • abnehmbares Display mit USB-C-Ladeanschluss
  • Hoch- und Querformat sowie rollbarer Standfuß

Der LG StanbyME 2 Max soll ab Mitte Oktober in Deutschland erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.599 Euro. Zuvor zeigt LG das Gerät vom 4. bis 8. September auf der IFA 2026 in Berlin.

Ich finde das Konzept weiterhin spannend, weil sich der StanbyME deutlich flexibler einsetzen lässt als ein klassischer Fernseher. 4K und das größere Display sind sinnvolle Upgrades. Mit 1.599 Euro bleibt der Komfort allerdings ziemlich teuer.

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