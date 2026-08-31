ChatGPT knackt mit Werbung die Milliardenmarke

OpenAI hat mit seinem Werbegeschäft in weniger als 200 Tagen eine annualisierte Umsatzrate von 1 Milliarde US-Dollar erreicht.

Parallel baut das Unternehmen ChatGPT Ads in Europa aus. Nach dem Start über ausgewählte Agenturpartner können berechtigte Werbetreibende in 31 europäischen Märkten ab sofort auch den Beta Self-Serve Ads Manager nutzen.

OpenAI öffnet ChatGPT Ads für mehr Unternehmen

Damit können Start-ups, mittelständische Unternehmen und größere Werbekunden Kampagnen direkt erstellen und verwalten. Das dürfte die Zahl der Werbeanzeigen naturgemäß steigen lassen. Die Buchung über Agenturen und Technologiepartner bleibt weiterhin möglich.

Die wichtigsten Eckpunkte im Überblick:

mehr als 1 Milliarde US-Dollar annualisierte Umsatzrate

Meilenstein in weniger als 200 Tagen erreicht

ChatGPT Ads ist in 31 europäischen Märkten verfügbar

Self-Serve Ads Manager startet dort als Beta

OpenAI betont, dass Anzeigen klar gekennzeichnet und von ChatGPT-Antworten getrennt bleiben. Werbung soll keinen Einfluss auf Antworten haben. Werbetreibende erhalten laut Unternehmen weder ChatGPT-Unterhaltungen noch personenbezogene Daten der Nutzer.

Die Geschwindigkeit ist durchaus bemerkenswert. Ich finde vor allem relevant, dass OpenAI die Werbung nun für deutlich mehr Unternehmen direkt zugänglich macht. Damit dürfte ChatGPT als Werbeplattform schneller an Bedeutung gewinnen und zunehmend mit etablierten digitalen Werbekanälen konkurrieren.

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