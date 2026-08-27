Samsung macht seine mobilen SSDs schneller

Samsung bringt mit der P9 und P7 zwei portable USB4-SSDs mit bis zu 8 TB Speicher und 4.000 MB/s auf den Markt.

Die neuen Modelle wurden auf der gamescom 2026 vorgestellt. Die weltweite Markteinführung beginnt am 31. August mit Varianten der P9 und P7 mit 1 TB und 2 TB. Modelle mit 4 TB und 8 TB sollen in den kommenden Monaten folgen.

Samsung P9 erreicht bis zu 4.000 MB/s

Die P9 liest laut Samsung sequenziell mit bis zu 4.000 MB/s und schreibt mit bis zu 3.800 MB/s. Damit liegt die Leistung etwa doppelt so hoch wie bei der T9 mit USB 3.2 Gen 2×2. Die 8-TB-Version bezeichnet Samsung als weltweit erste USB4-PSSD dieser Kapazität mit bis zu 4.000 MB/s.

Die wichtigsten Eckdaten der neuen P-Serie:

USB4 Gen 3×2 mit bis zu 40 Gbit/s

Kapazitäten von 1 TB, 2 TB, 4 TB und 8 TB

AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung und fünf Jahre Garantie

P9 unterstützt laut Samsung direkte 12K-Aufnahmen

P7 wurde auf Stürze aus bis zu zwei Metern getestet

Zum Marktstart kostet die P9 mit 1 TB laut unverbindlicher Preisempfehlung 340,99 Euro, mit 2 TB sind es 646,99 Euro. Die P7 startet bei 287,99 Euro für 1 TB und kostet mit 2 TB 548,99 Euro. Preise für die später folgenden Varianten mit 4 TB und 8 TB nennt Samsung noch nicht.

Ich finde vor allem die Kombination aus USB4, hoher Geschwindigkeit und bis zu 8 TB spannend. Die Einstiegspreise sind allerdings bereits stattlich. Gerade bei den großen Varianten dürfte daher entscheidend sein, wie schnell die Straßenpreise nach dem Marktstart sinken.

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