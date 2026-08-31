Marktgeschehen

Bei Apple beginnt morgen eine neue Ära

Oliver Schwuchow
Von
Apple Event September 2021 Header

Steve Jobs konnte Apple nach seinem Comeback nicht nur auf die richtige Spur bringen, er legte mit vielen guten Ideen die Grundlage, aus der Tim Cook nach dem Tod von Steve Jobs das wertvollste Unternehmen der Welt machen konnte.

Wobei am Ende vor allem ein Produkt bis heute im Zentrum steht und vermutlich für über 70 Prozent des Gewinns verantwortlich ist: Das Apple iPhone. Aber das ist nicht nur positiv, denn mit dem Phone steht und fällt auch der Kurs von Apple.

In letzter Zeit läuft es gut, sehr gut sogar, das aktuelle iPhone (17er-Reihe) ist das erfolgreichste aller Zeiten. Aber ein paar andere Dinge, wie die Vision-Reihe oder Siri, waren auch nicht erfolgreich und langsam wäre es mal wieder Zeit dafür.

John Ternus wird neuer Apple-Chef

Diese Aufgabe wird ab morgen der neue Chef haben, denn mit John Ternus wird Apple seinen 8. CEO bekommen, der Tim Cook ab dem 1. September ablöst. Der Chef der Hardware-Entwicklung übernimmt und leitet eine neue Ära bei Apple ein.

Es wird eine Weile dauern, bis wir die neue Strategie des neuen Chefs sehen, er hatte zwar schon hier und da Einfluss, aber es dauert, bis man den Wechsel in der Produktreihe sieht. Und das wird auch kein grundlegend neues Apple, aber ich rechne damit, dass die Ternus-Ära doch eine andere als die Cook-Ära sein wird.

Am 9. September bekommen wir eine erste Preview, da findet das erste Apple Event unter neuer Leitung statt. Leicht wird es nicht, denn während viele CEOs ein Unternehmen übernehmen, was sie wieder auf Kurs bringen müssen, bekommt John Ternus ein Unternehmen, welches einen Rekord nach dem anderen feiert.

Spannend wird also, ob sich Apple weiter steigern kann oder das Team auch noch dann hinter John Ternus steht, falls es doch mal ein bisschen nach unten geht.

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