Zelda-Remake, Intergalactic und mehr: Events für PS5 und Switch 2

Sony hat heute offiziell zur State of Play am 3. September geladen und wird uns dort neue Spiele für die PlayStation 5 zeigen. Das Event hat sich bereits angedeutet und ist somit bestätigt. Angenlich werden wir auch Intergalactic am Ende der Ausgabe sehen.

Die Xbox hatte ein kleines Event im Rahmen der Gamescom, da werden wir wohl erst 2027 wieder mehr sehen. Aber Nintendo hat angeblich eine Direct für den 10. September geplant. Es wird also Zeit für neue Switch 2-Spiele, wie das Zelda-Remake im Herbst.

Ich bin ja mal gespannt, ob das nicht sogar eine Zelda Direct zum 40. Jubiläum wird, da sonst nicht mehr viel für 2026 bei Nintendo ansteht. Remake, 1-2 Extras, Kinofilm, es gäbe durchaus viel bei Zelda zu berichten. Das ist derzeit allerdings noch unklar.

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