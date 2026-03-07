Lidl Connect erhält App-Award für Bedienkomfort und Nutzerzufriedenheit

Die Mobilfunkmarke Lidl Connect wurde beim Deutschen App-Award 2026 für ihre Service-App ausgezeichnet.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv haben Lidl Connect in der Kategorie „Lifestyle & Shopping“ im Segment „Service-Apps von Mobilfunkdiscounter“ prämiert.

Grundlage der Auszeichnung ist laut DISQ eine repräsentative Umfrage mit über 23.000 Teilnehmern, die mobile Anwendungen aus 48 Kategorien nach Angebot, Bedienkomfort und Servicequalität bewerteten.

Die Lidl Connect App erzielte dabei laut Unternehmensangaben ein Gesamtergebnis von 77,5 von 100 Punkten, wobei die Bedienungsfreundlichkeit mit 87,5 Punkten besonders hervorgehoben wird.

Über die App können Nutzer Mobilfunktarife verwalten, Guthaben aufladen und Verbrauchsstände einsehen.

Lidl Connect App-Award 2026: Tarife und Leistungen im Überblick

Das Angebot von Lidl Connect umfasst laut eigenen Angaben flexible Prepaid-Tarife im Vodafone-Netz ohne Vertragsbindung. Steffen Graf, Leitung Non Food der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG, wertet die Auszeichnung laut Pressemitteilung als Bestätigung für einen „nutzerzentrierten“ Ansatz beim digitalen Mobilfunkangebot.

Ich halte die Auszeichnung für ein solides Signal, dass einfache App-Bedienung im hart umkämpften Discounter-Mobilfunkmarkt zunehmend zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal wird. Wobei ich persönlich von der Lidl Connect App nicht sonderlich angetan bin. Aber das ist vielleicht auch Geschmacksache.

Zu Lidl Connect →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.