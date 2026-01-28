Lidl führt bundesweiten Mitarbeiterrabatt ein

Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl führt ab April 2026 einen einheitlichen Mitarbeiterrabatt in allen deutschen Filialen ein.

Ab dem 1. April 2026 erhalten alle Mitarbeiter von Lidl in Deutschland einen Mitarbeiterrabatt in Höhe von fünf Prozent auf ihre Einkäufe. Der Rabatt gilt laut Unternehmensangaben bundesweit in mehr als 3.250 Filialen und ist an ein monatliches Einkaufslimit gebunden. Anspruchsberechtigt sind rund 100.000 Beschäftigte des Unternehmens.

Nach Angaben von Lidl soll der sogenannte „#teamlidl“-Rabatt einen direkten finanziellen Vorteil im Alltag der Belegschaft schaffen. Das Unternehmen verweist darauf, dass der Rabatt für den täglichen Einkauf gedacht ist und unabhängig von Einsatzbereich oder Position gewährt wird. Die Maßnahme gilt ausschließlich für Einkäufe in deutschen Lidl-Filialen.

Vom Unternehmen genannte Rahmenbedingungen für Beschäftigte

Mindesteinstiegslohn von 15 Euro brutto pro Stunde

Unbefristete Arbeitsverträge und sechs Wochen Urlaub

Angebote zur Altersvorsorge und Zusatzversicherungen

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ich halte den Mitarbeiterrabatt für eine nachvollziehbare Ergänzung bestehender Leistungen, weil er unmittelbar im Alltag der Beschäftigten ansetzt und transparent geregelt ist.