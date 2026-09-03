Lidl startet Wero-Aktion mit 5-Euro-Gutschein

Der Händler Lidl belohnt Zahlungen mit Wero bis Ende Oktober 2026 mit einem Gutschein über 5 Euro für den Onlineshop.

Die Aktion läuft bis 31. Oktober 2026. Kunden müssen sich mit ihrem Lidl-Plus-Konto anmelden und ihren Einkauf auf lidl.de mit Wero bezahlen. Der Gutschein erscheint laut Lidl am darauffolgenden Montag in der Lidl-Plus-App. Lidl hatte Wero erst Ende Juli in seine Systeme integriert.

Lidl und Wero: Diese Bedingungen gelten

Für den 5-Euro-Gutschein gelten mehrere Einschränkungen:

Der Coupon ist zwei Monate gültig.

Der Mindestbestellwert beträgt 50 Euro.

Der Gutschein kann nur einmal eingelöst werden.

Lidl Fotos, Reisen, Connect sowie Bücher und Medien sind ausgeschlossen.

Wero ist eine europäische digitale Zahlungslösung, bei der der Betrag direkt vom verknüpften Bankkonto abgebucht wird. Am Smartphone erfolgt die Freigabe über eine unterstützte Banking- oder Wero-App. Am Computer wird dafür ein QR-Code gescannt. Kartennummern oder eine manuelle Eingabe der IBAN sind nicht erforderlich.

Hinter Wero stehen europäische Banken. Die Lösung soll nach Angaben des Anbieters eine europäische Alternative zu etablierten digitalen Bezahldiensten schaffen. Lidl setzt mit dem Gutschein nun einen zusätzlichen Anreiz, die noch vergleichsweise junge Zahlungsmethode beim Onlineeinkauf auszuprobieren.

Ich finde die Aktion vor allem für Kunden interessant, die ohnehin mindestens 50 Euro bei Lidl bestellen wollen. Der Bonus ist überschaubar, senkt aber die Hürde, Wero einmal praktisch zu testen.

Zur Wero-Aktion bei Lidl →

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