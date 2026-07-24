Lidl integriert Wero

Der Lebensmittelhändler Lidl integriert die Bezahlmethode Wero in seinen deutschen Onlineshop.

Lidl bietet Kunden auf Lidl.de ab sofort die europäische Bezahlmethode Wero an. Nach Unternehmensangaben ist Lidl damit der erste Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland, der die von der European Payments Initiative (EPI) entwickelte Lösung im E-Commerce einführt. Nutzer können Zahlungen in Echtzeit direkt von ihrem Girokonto ausführen.

Für die Nutzung wird ein Girokonto bei einer der derzeit 18 teilnehmenden Banken sowie eine einmalige Aktivierung von Wero in der Banking-App benötigt. Anschließend erfolgt die Zahlungsfreigabe direkt in der verschlüsselten Banking-Umgebung. Alternativ kann der Bezahlvorgang per QR-Code auf dem Smartphone gestartet werden.

Wero erweitert das Zahlungsangebot im Lidl-Onlineshop

Zahlungen werden innerhalb weniger Sekunden von Konto zu Konto abgewickelt. Auch Rückerstattungen nach einer Retoure sollen direkt auf das ursprünglich verwendete Konto erfolgen. Lidl ergänzt damit sein bestehendes Angebot um eine weitere digitale Zahlungsoption.

Wero steht bereits mehr als 56 Millionen Bankkunden in Europa zur Verfügung. Lidl bezeichnet die Einführung zudem als Beitrag zur Stärkung europäischer Lösungen im digitalen Zahlungsverkehr. Der deutsche Markt übernimmt dabei laut Unternehmen eine Vorreiterrolle innerhalb der Handelsgruppe.

Ich finde es interessant, dass große Händler zunehmend auf europäische Alternativen im Zahlungsverkehr setzen. Ob sich Wero langfristig im Onlinehandel etabliert, dürfte vor allem davon abhängen, wie schnell weitere Banken und Händler die Bezahlmethode unterstützen.

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