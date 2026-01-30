Lidl weitet „Scan & Go“ deutlich aus
Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl treibt den Ausbau von Selbstbedienungskassen und der Funktion „Scan & Go“ in Deutschland voran.
Lidl plant, bis zum Frühjahr 2026 jede zweite der mehr als 3.250 Filialen in Deutschland mit SB-Kassen auszustatten. Parallel dazu wird die „Scan & Go“-Funktion innerhalb der Lidl Plus App schrittweise ausgeweitet. Laut Unternehmensangaben soll Kunden damit ein eigenständiges Scannen und Bezahlen während des Einkaufs ermöglicht werden.
Laut Lidl ist die Zahl der teilnehmenden Märkte innerhalb kurzer Zeit deutlich gestiegen. So wuchs das Angebot von rund 200 Filialen kurz vor Weihnachten auf mehr als 340 Standorte bis Mitte Januar.
In der Lidl-Plus-App sehen Kunden die Verfügbarkeit, sofern sie eine teilnehmende Filiale als Heimatfiliale ausgewählt haben. Schaut doch bei Interesse einfach mal in der App nach, ob eure Filiale schon dabei ist. Aktuell werden es, wie gesagt, immer mehr.
So funktioniert Scan & Go bei Lidl
Für die Nutzung benötigen Kunden ein Smartphone, die Lidl-Plus-App sowie eine stabile Internetverbindung. Der Check-in erfolgt entweder automatisch per Standortfreigabe oder durch das Scannen eines QR-Codes am Filialeingang. Während des Einkaufs werden die Artikel mit der Smartphone-Kamera erfasst und anschließend an der Scan & Go Kasse bezahlt.
Zentrale Funktionen von Scan & Go
- Scannen von verpackten Waren, Obst, Gemüse und Backwaren
- Digitale Erfassung von Pfandbons über die App
- Einlösung aktivierter Coupons in Echtzeit
- Altersprüfung bei Alkohol und Zigaretten an der Kasse
Auch Sonderfälle sind laut Lidl berücksichtigt. Barcodes können bei Problemen manuell eingegeben werden, nicht erkannte Artikel lassen sich an der Kasse erfassen. Gutschein- und Prepaidkarten sind teilweise nutzbar, ein Umtausch ist jedoch ausgeschlossen. Der erneute Check-in bei jedem Einkauf dient laut Unternehmen der Aktualisierung von Preisen und Rabatten.
Aus meiner Sicht ist der schnelle Ausbau ein konsequenter Schritt, der zeigt, wie stark Lidl auf digitale Prozesse im stationären Handel setzt, auch wenn die Nutzung weiterhin klare technische Voraussetzungen erfordert.
Für mich persönlich ist „Scan & Go“ in Kombination mit Selbstbedienungskassen ein wichtiger Faktor. Grundsätzlich habe ich kein Problem damit, an einer Selbstbedienungskasse selbst zu bezahlen. Wenn ich den Einkauf allerdings bereits im Laden bzw. beim Einlegen der Waren in den Einkaufswagen scannen kann, wird der Prozess erheblich vereinfacht.
„sowie eine stabile Internetverbindung“
Das klappt in manchen Lidl Filialen schon mal nicht, bei einer Filiale muss ich draußen schon in der App die Lidl Plus Karte starten, da es im Gebäude gar nicht mehr möglich war.
Bin ein großer Fan dieses Angebots! Nutze ich schon seit über 5 Jahren bei unserem Edeka, was mit der Hauptgrund ist warum ich ausschließlich dort einkaufen gehe obwohl es eher teurer ist. Wenn das jetzt auch bei anderen Läden kommt könnte man mal über einen Wechsel nachdenken.
Ein Detail ist bei Edeka mMn besser umgesetzt: Ich kann direkt Konto oder KK hinterlegen und es von da abbuchen lassen. Anschließend geht es vorbei an allen Schlagen, zum Ausgang der SB Kasse, QR Code scannen & fertig. Wenn ich für ein Essen nur einkaufe bin ich gelegentlich schneller rein & raus, als ich andere Kunden an der Kasse anstehen sehe.
Bei Lidl kannst du auch Lidl Pay aktivieren, das geht allerdings nur per Lastschrift, Kreditkarte kann nicht genutzt werden
Finde ich für kleine Einkäufe auch sehr gut, solange es noch normale Kassen für größere Einkäufe gibt. Bei 5-10 Artikeln ist es ein großer Vorteil, bei einem Familienwocheneinkauf mit vollen Einkaufswagen habe ich keine Lust alles per Hand selbst zu scannen.
Ich finde, gerade beim Familieneinkauf ist „Scan & Go“ nett. Weil man eben nicht alles noch mal ausräumen und scannen muss. Ohne „Scan & Go“ gehe ich mit großen Einkäufen auch immer an eine klassische Kasse.
Klingt sehr gut. Ich nutze diese Funktion mit dem EASY Shopper bei Marktkauf. Schon sehr gerne. Alles direkt in die Klappkiste im Einkaufswagen packen, ohne es an der Kasse wieder aus und erneut einpacken zu müssen. Allerdings frage ich mich, wie das bei Lidl mit dem abwiegen von Obst und Gemüse laufen soll? Das wird wohl weiterhin an der Selbstscankasse manuell geschehen müssen?
Lidl sagt dazu:
https://www.lidl.de/c/lidl-plus-scan-go/s10072875