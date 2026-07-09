Mobilität

Loewe überrascht mit Einstieg in die Automobilbranche

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Loewe kennen einige sicher von TVs, aber man gründete vor ein paar Wochen ein neues Tochterunternehmen namens Loewe Systems, welches in Berlin sitzt und in Zukunft neue Bereiche erobern soll, darunter auch Yachten und Wohnmobile.

Doch der Fokus wird auf der Automobilbranche liegen, in der sich Loewe einen Namen im Premiumsegment machen möchte, ein erster Hersteller aus Deutschland wird wohl im ersten Jahr dabei sein. Loewe sieht sich hier durchaus im Vorteil.

Es gibt viele Audiomarken, die in der Automobilbranche wachsen wollen, aber man sei auch auf Bildschirme spezialisiert und davon gibt es in den heutigen Autos immer mehr. Für Loewe ist es nach 2019 der zweite Anlauf in dieser Branche.

Ziel sei das „Engineering und Design“, man möchte kein gewöhnlicher Zulieferer sein, bei Loewe möchte man eine „integrierte Gesamtlösung“ anbieten. Klingt aber auch ein bisschen so, als würde Loewe vor allem seinen Namen dafür verkaufen.

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  1. Neuhier 🔆
    sagt am

    Gute Entscheidung sich ausgerechnet die Branche mit der wahrscheinlich weltweit geringsten Marge auszusuchen. Ok, getopft wahrscheinlich nur noch von Fernsehern.

    Antworten

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