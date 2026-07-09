Volkswagen verspricht mehr Qualität trotz massiver Sparmaßnahmen

Der komplette VW-Konzern muss sparen und diese Woche wird schon wieder über neue Sparmaßnahmen verhandelt, die alle Marken betreffen werden. Das wirft die Frage auf, ob wir, wie vor ein paar Jahren, wieder eine schlechtere Qualität sehen.

Nein, sogar ganz „im Gegenteil“, so Andreas Krepp, neuer Chief Qualify Officer im VW-Konzern bei Edison. Die VW-Marken misten gerade alle aus und sparen, aber das schafft auch weniger Komplexität und damit steigert man dann die Qualität:

Wenn wir für ein optisch identisches Bauteil 25 Varianten lagern, ist das eine Komplexität, die kein Kunde bezahlt. Das Geld, das wir dort sparen, stecken wir in sichtbare Qualitäten.

Jedenfalls auf den ersten Blick wird man wieder mehr Qualität bieten, das sieht man schon im Vergleich zum VW ID Polo mit dem ersten VW ID.3. Hoffentlich kürzt man nicht zu sehr an den Stellen, die der Kunden nicht auf den ersten Blick sieht.

An erster Stelle steht mittlerweile die Frage, was „der Mehrwert für den Kunden“ sei und da vergleicht man sich auch mit Mitbewerbern im VW-Konzern. Der Ruf hat aber spürbar gelitten bei Volkswagen und auch bei anderen Marken, wenn man also mehr Qualität verspricht, dann muss man liefern, sonst ist das Vertrauen ganz weg.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗