Logi Options+ für Mac vorübergehend unbrauchbar – Update wird verteilt

Die Software Logi Options+ von Logitech startete auf Macs nicht mehr aufgrund eines abgelaufenen Zertifikats. Der Fehler wird mit einer neuen Softwareversion behoben.

Betroffen war ausschließlich die Mac-Version der Konfigurationssoftware für Mäuse und Tastaturen. Nutzer sahen beim Start nur ein sich endlos drehendes Ladesymbol. Laut Unternehmensangaben erfordert Logi Options+ eine Onlineverbindung, um korrekt zu starten. Der abgelaufene Sicherheitsnachweis verhinderte damit die Nutzung.

Logi Options+ Update und Offline-Installationsprogramm

Logitech hat inzwischen eine aktualisierte Version (v1.98.809639) der Software bereitgestellt. Zusätzlich bietet das Unternehmen ein Offline-Installationsprogramm an, das für Computer ohne Internetverbindung genutzt werden kann. Dieses Programm enthält die gleichen Grundfunktionen wie die Online-Version, mit Ausnahme von Logi-Konto-Funktionen, Flow, Logi Voice (China), Smart Actions und der Sicherung von Einstellungen.

Wichtige Vorteile der Offline-Installation

  • Installation in Air-Gap-Netzwerken ohne Internetzugang
  • Keine Übertragung von Analyse- oder Firmware-Daten
  • Massen- und Hintergrundinstallation möglich
  • Upgrade ohne Verlust von Benutzereinstellungen
  • Administratorrechte erforderlich, gleiche Sicherheitsstruktur wie Online-Version

