Logi Options+ für Mac vorübergehend unbrauchbar – Update wird verteilt
Die Software Logi Options+ von Logitech startete auf Macs nicht mehr aufgrund eines abgelaufenen Zertifikats. Der Fehler wird mit einer neuen Softwareversion behoben.
Betroffen war ausschließlich die Mac-Version der Konfigurationssoftware für Mäuse und Tastaturen. Nutzer sahen beim Start nur ein sich endlos drehendes Ladesymbol. Laut Unternehmensangaben erfordert Logi Options+ eine Onlineverbindung, um korrekt zu starten. Der abgelaufene Sicherheitsnachweis verhinderte damit die Nutzung.
Logi Options+ Update und Offline-Installationsprogramm
Logitech hat inzwischen eine aktualisierte Version (v1.98.809639) der Software bereitgestellt. Zusätzlich bietet das Unternehmen ein Offline-Installationsprogramm an, das für Computer ohne Internetverbindung genutzt werden kann. Dieses Programm enthält die gleichen Grundfunktionen wie die Online-Version, mit Ausnahme von Logi-Konto-Funktionen, Flow, Logi Voice (China), Smart Actions und der Sicherung von Einstellungen.
Wichtige Vorteile der Offline-Installation
- Installation in Air-Gap-Netzwerken ohne Internetzugang
- Keine Übertragung von Analyse- oder Firmware-Daten
- Massen- und Hintergrundinstallation möglich
- Upgrade ohne Verlust von Benutzereinstellungen
- Administratorrechte erforderlich, gleiche Sicherheitsstruktur wie Online-Version
