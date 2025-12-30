Kommentar

Meine Technik des Jahres 2025: Logitech MX Master 4

| 1 Kommentar

Ich habe zum Abschluss meiner Reihe lange überlegt, was für mich die beste Technik in diesem Jahr war und hier durchaus geschwankt. Der Samsung S95F macht uns gerade richtig viel Spaß und die Sonos Arc Ultra gefällt mir auch gut.

Doch als ich so überlegte, merkte ich beim scrollen durch die Beträge des Jahres, dass die Maus in meiner Hand ein echtes Highlight ist. Ich mag die MX Master-Reihe von Logitech, aber erst jetzt haben wir hier eine wirklich „runde“ Generation.

Die MX Master 3 holte mich in das Universum dieser Maus, aber das Klicken nervte mich, was Logitech mit der 3S optimierte. Doch das Material war weiterhin schlecht und „schmierig“ nach einer Zeit, was man jetzt mit der neuen 4er verbessert hat.

Jetzt ist das eine richtig gute Maus. Haptisch liegt sie bei mir perfekt in der Hand, sie fühlt sich gut an und sie ist angenehm leise. Kein großes Highlight wie ein Roboter oder ein faltbares Display, aber ich habe die Maus jeden Tag in der Hand.

Doch am Ende wird nichts an mein Technik-Highlight von 2024 herankommen, die Klimaanlage von Midea. Die hat mir auch im Sommer wieder den Allerwertesten gerettet und wird vielleicht sogar mein Highlight in diesem Jahrzehnt sein 😄


  1. Manni ☀️
    sagt am

    Gebe ich Dir absolut Recht! Allerdings habe ich dann das TrackPad gekauft und seitdem verwende ich nur das TrackPad. Das zieht mich da automatisch hin

    Antworten

