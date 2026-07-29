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Logitech bringt Mäuse mit Wechselakku ab 2027 nach Deutschland

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Die EU plant ab 2027 strengere Regeln bei neuer Technik, wenn es um den Tausch von Akkus geht. Die meisten Unternehmen sind darauf vorbereitet und auch bei Logitech wird es neue Mäuse mit einem Wechselakku geben, so Robin Piispanen.

Der Chef der Gaming-Sparte von Logitech hat bei The Verge verraten, dass man eine spezielle Version der jeweiligen Maus für die EU entwickelt, bei der man den Akku dann leicht tauschen kann. Die restliche Welt bekommt diese Version nicht.

Logitech ist davon überzeugt, dass man eine bessere und leichtere Maus bauen kann, wenn sich der Akku nicht tauschen lässt. Man macht das also nicht freiwillig und sieht im Akkutausch einer Maus keinen Vorteil, den alle Nutzer haben sollten.

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