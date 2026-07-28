Apple plant neuen Apple TV im Herbst 2026

Apple soll seit Monaten auf einem fertigen Apple TV und HomePod mini sitzen, so Mark Gurman von Bloomberg. Der aktuelle Plan lautet Herbst. Einen Zeitraum nennt die Quelle nicht, aber die beiden Produkte dürften nach den iPhones kommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von einem neuen Apple TV für 2026 hören, die Gerüchte zu einer neuen Generation gehen zurück bis 2024. Grund für die später Veröffentlichung ist Siri, der Assistent von Apple musste erst noch gefixt werden.

Ich bin jedenfalls bereit für einen neuen Apple TV und Apple auch, die aktuelle Generation wird bald vier Jahre alt und hat noch einen A15 verbaut, sie ist wirklich veraltet. Mit der neuen Generation soll auch eine neue Fernbedienung kommen.

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