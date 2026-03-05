Lotus schwenkt um und bringt neuen Verbrenner

Mobilität

Mit der Neuausrichtung von Lotus wollte Geely eigentlich eine vollelektrische Marke für Highend-Sportwagen auf die Beine stellen, aber dieser Plan ging nicht auf. Und daher reagiert man und setzt um, was sich schon vor ca. einem Jahr andeutete.

Der Lotus Eletre X ist kein Elektroauto, sondern ein Hybrid mit 700 kW oder 952 PS unter der Haube. Über 1.200 Kilometer Reichweite sollen damit möglich sein, nach chinesischen Standard jedenfalls, vollelektrisch ist man 350 Kilometer unterwegs.

Wer also gerne schneller fährt, und es ist ein großes und schweres Auto, was dafür ausgelegt ist, der dürfte gut 250 Kilometer im Alltag schaffen. Für einen Hybriden ist das okay und preislich ist dieser in China sogar günstiger als der Vollstromer.

Mal schauen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt und ob die neuen Verbrenner bei Lotus, Porsche und Co. die Lösung sind. Aus Sicht der Umwelt wäre es natürlich wünschenswert, wenn nicht, aber das Thema spielt keine Rolle mehr.

