PlayStation im Juni: Ein großes „Showcase“ mit vielen Exklusivspielen

Sony hat zum PlayStation-Event im Juni geladen und verspricht in 60 Minuten viele neue Spiele für die PlayStation 5. Einen Titel hat man schon verraten, Wolverine ist mit dabei. Laut „NateTheHate“ sind aber weitere Exklusivspiele für die PS5 dabei.

Neben Wolverine und dem neuen God of War soll es mehr zu sehen geben, so die Quelle, ein möglicher Kandidat dürfte Intergalactic von Naughty Dog sein. Das Spiel ist quasi fertig, es geht um Feinschliff, und die Ankündigung schon sehr lange her.

Ein Exklusivspiel von Insomniac Games, eins von Santa Monica Studios und eins von Naughty Dog, das alleine wäre genug für ein Showcase, aber diese Art von Event scheint Sony nicht mehr zu planen. Interessant ist aber, dass diese State of Play so früh wie noch nie angekündigt wurde und es Live-Events von Sony gibt.

In den USA kann man sich die Ausgabe teilweise im Kino anschauen.

Meine Erwartungen für den 2. Juni sind also durchaus hoch und ich glaube, dass es auch der richtige Zeitpunkt für den Sony-Deal rund um GTA 6 ist. Da wird es nicht Trailer 3 geben, den zeigt Rockstar selbst, aber es wäre ein guter Zeitpunkt, um die PS5-Bundles zu bestätigen, die dann vielleicht direkt in den Vorverkauf starten.