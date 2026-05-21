congstar startet neue Bonus-Aktion für Zuhause-Tarife

Congstar erweitert seine Aktion für Zuhause-Internet-Tarife um einen zusätzlichen Bonus von bis zu 50 Euro.

Congstar hat für seine Zuhause-Internet-Tarife eine neue Bonusaktion angekündigt. Laut Unternehmensangaben erhalten Kunden zwischen dem 21. und 31. Mai 2026 je nach gewähltem DSL- oder Glasfasertarif einen Extra-Bonus von bis zu 50 Euro. Die Aktion ergänzt die bereits laufende Kampagne mit reduzierten Monatskosten und greift zusätzlich zum bestehenden Rabatt.

Die Preisaktion läuft bereits seit dem 20. April 2026 und gilt noch bis zum 30. Juni 2026. Neben vergünstigten Monatspreisen entfällt während des gesamten Aktionszeitraums zudem der Bereitstellungspreis. Zusätzlich wird die Routermiete zwischen dem 12. Mai und dem 23. Juni 2026 kostenlos angeboten.

Neue congstar Zuhause Tarife mit Bonus und Gratis-Router

Die wichtigsten Tarifdetails:

100 bis 150 Mbit ab 36 Euro pro Monat

250 bis 300 Mbit ab 42 Euro pro Monat

Glasfaser mit 600 Mbit ab 50 Euro pro Monat

1000-Mbit-Tarif ab 55 Euro pro Monat

Extra-Bonus zwischen 30 und 50 Euro

Die zusätzlichen Boni richten sich nach der gewählten Geschwindigkeit und steigen mit höherwertigen Tarifen an. Laut congstar gelten die Angebote sowohl für DSL- als auch Glasfaseranschlüsse.

Zu congstar Zuhause →

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