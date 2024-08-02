LULULOOK iPad-Ständer ausprobiert

Ich konnte in den letzten Wochen den LULULOOK iPad-Ständer ausprobieren. Nun ist er in Deutschland verfügbar und daher schildere ich hier meine Eindrückte dazu.

Das gute vorweg: Das Zubehör besticht durch seine hochwertige Aluminiumkonstruktion, die einen erstklassigen Eindruck hinterlässt. Hervorzuheben ist die Ladefunktion über die Metallkontakte auf der Rückseite des iPad, wodurch der USB-Anschluss für weiteres Zubehör frei bleibt und das Anstecken eines Kabels an das iPad entfällt.

Zu den Vorzügen des Stativs zählen die solide Metallverarbeitung, die sich nicht an einer Ecke nach billigem Plastik anfühlt, sowie die soliden Gelenke, die weder wackeln noch locker sitzen. Sie bieten stets soliden Halt.

Die starken Magnete halten das iPad sicher an Ort und Stelle und die drehbare Basis ermöglicht eine 360-Grad-Drehung mit einem fein einstellbarem Rastmechanismus. Mein (altes) iPad Pro 2018 hält durch die verbauten Magnete bombenfest an dem Ständer und lässt sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat problemlos positionieren.

Das mitgelieferte USB-C-Kabel ist geflochten und erinnert an Apples eigenes Design. Zudem ist das LULULOOK-Logo dezent am Fuß des Stativs angebracht und stört das Gesamtbild glücklicherweise nicht.

Der Ladeport wurde direkt hinter den Metallkontakten des iPads angebracht, was dem Premium-Anspruch nicht ganz gerecht wird. Hier wäre ein Anschluss an der Basisplatte etwas schöner gewesen. Es stört im Alltag nicht und wenn man nicht von hinten auf den Ständer schaut, dann sowieso nicht, aber perfekt ist es nicht.

Das USB-Kabel ist mit ca. 90 cm zudem relativ kurz, gerade wenn man viele Drehungen vollziehen möchte und der Stromanschluss nicht direkt in der Nähe ist.

Insgesamt lässt sich sagen: In der Praxis lässt sich das iPad auf dem Ständer hervorragend nutzen. Er ist stabil, hochwertig, wackelt nicht und lädt das Gerät zuverlässig. Was einem klar sein sollte, die Tastatur muss häufiger manuell eingeblendet werden, da der Standfuß vom iPad durch die Ladepins als eine Hardwaretastatur erkannt wird. Das stört nicht weiter, ich wollte es aber erwähnt haben.

Die solide Bauweise beziehungsweise die genutzten Materialien haben ihren Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung des LULULOOK iPad-Ständers liegt bei 130 €, aktuell gibt es allerdings 10 % Rabatt zur Markteinführung.

