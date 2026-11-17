M-net bietet Neukunden vom 17. November bis 2. Dezember 2026 insgesamt 120 Euro Gutschrift auf ausgewählte Internettarife.

Die Aktion gilt für Internetanschlüsse mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Kunden erhalten über die gesamte Vertragslaufzeit eine monatliche Gutschrift von 5 Euro. Das entspricht insgesamt 120 Euro.

Ein Aktionscode ist dafür nicht notwendig. Die Vergünstigung wird bei der Bestellung über M-net automatisch berücksichtigt.

Diese M-net-Internettarife erhalten die Gutschrift

Welche Tarife teilnehmen, hängt vom jeweiligen Anschlussgebiet ab. Im Stadtnetzgebiet sowie im FTTH-Gebiet der Deutschen Telekom sind folgende M-net-Tarife eingeschlossen:

Internet 250

Internet 500

Internet 1000

Internet 2000

In den Regio-FTTH-Gebieten Bayern und Main-Kinzig-Kreis (MKK), einschließlich Vodafone Wholebuy und Deutsche Glasfaser, gilt die Aktion für:

Internet 250

Internet 500

Internet 1000

Die jeweils verfügbaren Tarife lassen sich direkt bei M-net prüfen.

120 Euro zusätzlich zu bestehenden M-net-Vorteilen

Interessant ist, dass die neue Aktionsgutschrift bestehende Vergünstigungen nicht verändert. Sowohl der Online-Vorteil als auch der Stadtnetzvorteil bleiben unverändert bestehen.

Die wichtigsten Bedingungen im Überblick:

Aktionszeitraum: 17.11.2026 bis 02.12.2026

17.11.2026 bis 02.12.2026 Zielgruppe: Neukunden

Neukunden Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate

24 Monate Gutschrift: 24 × 5 Euro, insgesamt 120 Euro

24 × 5 Euro, insgesamt 120 Euro Aktionscode: Nicht erforderlich

Nicht erforderlich Telefonie: Auch für Internet-&-Telefon-Tarife gültig

Auch für Internet-&-Telefon-Tarife gültig Angebot: M-net-Internettarife ansehen

Die zusätzliche Gutschrift ist ein nachvollziehbarer Vorteil, insbesondere wenn ohnehin ein neuer Internetanschluss mit 24 Monaten Laufzeit geplant ist. Wer einen besonders schnellen Anschluss sucht, sollte allerdings auf das Versorgungsgebiet achten: Der Tarif Internet 2000 ist nicht in allen genannten Aktionsgebieten eingeschlossen.

Die vollständigen Tarifkonditionen bei M-net sollten wie immer vor der Bestellung geprüft werden.

Zu den M-net-Tarifen →

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