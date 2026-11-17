Hyundai arbeitet an einer komplett neuen Generation des Ioniq 5 mit einer ganz neuen Plattform, diese wird aber wohl erst 2028 gezeigt. Vorher gibt es aber noch ein größeres Upgrade für das Elektroauto, welches 2027 zu den Kunden rollt.

Der Hyundai Ioniq 5 bekommt schon bald neue Technik spendiert, wie einen neuen Innenraum. Es gibt jetzt ein neues und großes Display in der Mitte, wie beim Ioniq 3, und vermutlich wird darauf Pleos (also Android Automotive) von Hyundai laufen.

Der Hyundai Ioniq 5 wurde Ende 2025 das letzte Mal aufgefrischt, das war aber ein sehr kleines Upgrade für 2026. Das letzte Upgrade vor der neuen Generation wird vermutlich größer ausfallen, wobei ich mit keinem (großen) technischen Sprung für 2027 rechne. Hyundai wird den Fokus bereits auf die neue Plattform gelegt haben.

Bisher ist noch unklar, wie und wann Hyundai den neuen Ioniq 5 zeigen wird, aber da sich die Leaks häufen und dieser vermutlich Anfang 2027 kommt, würde ich bald damit rechnen. Vielleicht kündigt man diesen ja sogar noch in diesem Jahr an.

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