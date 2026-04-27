MacBook Neo: Die Preise purzeln

Das MacBook Neo ist bereits wenige Wochen nach Marktstart deutlich günstiger bei Onlinehändlern erhältlich.

Das Apple-Notebook wird inzwischen mit einem Preisabschlag von ziemlich genau 100 Euro angeboten. So beginnt der Preis für die Basisversion bei 599 Euro, während die Variante mit größerem Speicher und Touch ID für 699 Euro erhältlich ist.

Damit liegt das Gerät bis zu 14 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 699 bzw. 799 Euro. NBB unterbietet den Preis von Amazon sogar noch etwas, hier kommen allerdings noch Versandkosten hinzu.

Während Apple selbst weiterhin die ursprünglichen Preise verlangt, bieten Händler wie Amazon die neuen Konditionen bereits flächendeckend an. Je nach Angebot gibt es kleinere Einschränkungen bei der Farbauswahl, die silberne Version ist aber in der Regel gut verfügbar.

Ich halte den schnellen Preisverfall für ein erwartbares Signal, dass Apple mit diesem Angebot gezielt eine preissensible Zielgruppe anspricht und der Markt entsprechend reagiert. Wer ein solides Notebook im unteren Preissegment sucht, kann bedenkenlos zuschlagen.

MacBook Neo bei Amazon →

MacBook Neo Eckdaten

Modell: MacBook Neo (13 Zoll)

Farben: Silber, Rosa, Zitrus, Indigo

Chip: Apple A18 Pro mit 6-Core CPU (2 Performance, 4 Effizienz)

GPU: 5-Core GPU mit hardwarebeschleunigtem Raytracing

Neural Engine: 16-Core

Speicherbandbreite: 60 GB/s

Media Engine: H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 Decodierung

Arbeitsspeicher: 8 GB gemeinsamer RAM

Speicheroptionen: 256 GB oder 512 GB SSD

Display: 13 Zoll Liquid Retina, 2408 x 1506 Pixel, 219 ppi

Helligkeit: 500 Nits

Farbraum: sRGB, Unterstützung für 1 Milliarde Farben

Batterie: bis zu 16 Stunden Videostreaming, bis zu 11 Stunden Surfen

Akkukapazität: 36,5 Wh Lithium-Ionen

Laden: USB-C, mindestens 20 W erforderlich

Anschlüsse: 1x USB-C (USB 3, bis 10 Gbit/s), 1x USB-C (USB 2), 3,5 mm Klinke

Display-Unterstützung: 1 externes Display bis 4K bei 60 Hz

Videoformate: HEVC, H.264, AV1, ProRes, HDR (Dolby Vision, HDR10+, HLG)

Audioformate: AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Atmos

Lautsprecher: Stereo-System mit 3D Audio (Dolby Atmos)

Mikrofone: Dual-Mikrofon mit Beamforming, Stimmisolation

Kamera: 1080p FaceTime HD

Tastatur: Magic Keyboard (78 oder 79 Tasten)

Touch ID: optional je nach Modell

Trackpad: Multi-Touch Trackpad

WLAN: Wi-Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth: Version 6

Betriebssystem: macOS

Abmessungen: 1,27 cm Höhe, 29,75 cm Breite, 20,64 cm Tiefe

Gewicht: 1,23 kg

Betriebstemperatur: 10 bis 35 °C

Lieferumfang: MacBook Neo, USB-C Ladekabel (1,5 m)

Netzteil: separat erhältlich

Garantie: 1 Jahr Herstellergarantie, 90 Tage Support

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