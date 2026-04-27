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MacBook Neo: Die Preise purzeln

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Das MacBook Neo ist bereits wenige Wochen nach Marktstart deutlich günstiger bei Onlinehändlern erhältlich.

Das Apple-Notebook wird inzwischen mit einem Preisabschlag von ziemlich genau 100 Euro angeboten. So beginnt der Preis für die Basisversion bei 599 Euro, während die Variante mit größerem Speicher und Touch ID für 699 Euro erhältlich ist.

Damit liegt das Gerät bis zu 14 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 699 bzw. 799 Euro. NBB unterbietet den Preis von Amazon sogar noch etwas, hier kommen allerdings noch Versandkosten hinzu.

Während Apple selbst weiterhin die ursprünglichen Preise verlangt, bieten Händler wie Amazon die neuen Konditionen bereits flächendeckend an. Je nach Angebot gibt es kleinere Einschränkungen bei der Farbauswahl, die silberne Version ist aber in der Regel gut verfügbar.

Ich halte den schnellen Preisverfall für ein erwartbares Signal, dass Apple mit diesem Angebot gezielt eine preissensible Zielgruppe anspricht und der Markt entsprechend reagiert. Wer ein solides Notebook im unteren Preissegment sucht, kann bedenkenlos zuschlagen.

MacBook Neo bei Amazon →

MacBook Neo Eckdaten

  • Modell: MacBook Neo (13 Zoll)
  • Farben: Silber, Rosa, Zitrus, Indigo
  • Chip: Apple A18 Pro mit 6-Core CPU (2 Performance, 4 Effizienz)
  • GPU: 5-Core GPU mit hardwarebeschleunigtem Raytracing
  • Neural Engine: 16-Core
  • Speicherbandbreite: 60 GB/s
  • Media Engine: H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 Decodierung
  • Arbeitsspeicher: 8 GB gemeinsamer RAM
  • Speicheroptionen: 256 GB oder 512 GB SSD
  • Display: 13 Zoll Liquid Retina, 2408 x 1506 Pixel, 219 ppi
  • Helligkeit: 500 Nits
  • Farbraum: sRGB, Unterstützung für 1 Milliarde Farben
  • Batterie: bis zu 16 Stunden Videostreaming, bis zu 11 Stunden Surfen
  • Akkukapazität: 36,5 Wh Lithium-Ionen
  • Laden: USB-C, mindestens 20 W erforderlich
  • Anschlüsse: 1x USB-C (USB 3, bis 10 Gbit/s), 1x USB-C (USB 2), 3,5 mm Klinke
  • Display-Unterstützung: 1 externes Display bis 4K bei 60 Hz
  • Videoformate: HEVC, H.264, AV1, ProRes, HDR (Dolby Vision, HDR10+, HLG)
  • Audioformate: AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Atmos
  • Lautsprecher: Stereo-System mit 3D Audio (Dolby Atmos)
  • Mikrofone: Dual-Mikrofon mit Beamforming, Stimmisolation
  • Kamera: 1080p FaceTime HD
  • Tastatur: Magic Keyboard (78 oder 79 Tasten)
  • Touch ID: optional je nach Modell
  • Trackpad: Multi-Touch Trackpad
  • WLAN: Wi-Fi 6E (802.11ax)
  • Bluetooth: Version 6
  • Betriebssystem: macOS
  • Abmessungen: 1,27 cm Höhe, 29,75 cm Breite, 20,64 cm Tiefe
  • Gewicht: 1,23 kg
  • Betriebstemperatur: 10 bis 35 °C
  • Lieferumfang: MacBook Neo, USB-C Ladekabel (1,5 m)
  • Netzteil: separat erhältlich
  • Garantie: 1 Jahr Herstellergarantie, 90 Tage Support

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