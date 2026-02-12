macOS Tahoe: Drittes großes Update für die Mac-Plattform veröffentlicht

Parallel zur Veröffentlichung von iOS 26.3 hat Apple auch ein entsprechendes Update für macOS Tahoe für die Mac-Plattform veröffentlicht. Es ist das inzwischen dritte große Update, trägt die Versionsnummer 26.3 und steht ab sofort für alle berechtigten Macs über die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen zum Herunterladen bereit.

Wie üblich umfassen solche Updates keine bahnbrechenden Neuerungen oder Funktionen, sondern kümmern sich eher um Optimierungen, Anpassungen und vor allem Fehlerkorrekturen. Zudem werden etliche Sicherheitslücken geschlossen.

Im aktuellen Fall sind es genau 57 Sicherheitslücken, die Apple mit dem Update schließt. Man sollte also nicht allzu lange mit der Installation warten, denn Apple warnt davor, dass einige Sicherheitslücken bereits aktiv „ausgenutzt“ werden.