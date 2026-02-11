Firmware und OS

iOS 26.3 ist da: Apple gibt Update für das iPhone frei

Apple hat soeben iOS 26.3 veröffentlicht und darüber hinaus auch iPadOS 26.3, watchOS 26.3 und weitere Updates. Die Updates sind recht spät dran, ich hätte schon am Montag oder Dienstag damit gerechent.

Laut Apple hat man Fehler optimiert und das System stabilisiert, aber es gibt noch mehr:

  • Leichterer und besserer Transfer der Daten zwischen einem iPhone und Android-Smartphone, das wird Google dann auch bei Android ergänzen.
  • Man kann Benachrichtigungen an ein anderes Wearable weiterleiten lassen, wenn man keine Apple Watch nutzen möchte, das geht aber nur in der EU

Das wirklich spannende Update startet dann aber nächste Woche in die Beta, denn mit iOS 26.4 kommt die bessere Version von Siri.


