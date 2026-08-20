Handel

Mario Kart landet im Keksregal

René Hesse
Von
5 Kommentare
Bild: Coppenrath Feingebäck GmbH

Der Kekshersteller Coppenrath Feingebäck bringt ab Januar 2027 vier Sorten seiner Cosmo Coookys im Mario-Kart-Design heraus.

Für die Aktionsreihe arbeitet das Familienunternehmen mit Nintendo zusammen. Die Kekse erscheinen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben den Verpackungen greift auch das Gebäck selbst Motive aus Mario Kart World auf.

Coppenrath verbindet dabei jeweils einen Charakter mit einer Geschmacksrichtung. Laut Unternehmen sollen die unterschiedlichen Varianten vor allem Familien, Jugendliche und erwachsene Nintendo-Fans ansprechen.

Vier Mario-Kart-Sorten von Coppenrath Feingebäck

Diese Varianten sind ab Januar 2027 vorgesehen:

  • Mario: Caramel
  • Luigi: Oat + Nibs
  • Prinzessin Peach: Butter + Spices
  • Toad: Vanilla

Die Verpackungen erhalten metallische Effekte und zeigen die jeweiligen Figuren. Zusätzlich produziert Coppenrath Kekse in Formen bekannter Items aus Mario Kart World. Am „Point of Sale“ ist zudem ein eigenes Verkaufsregal vorgesehen.

Für Nintendo ist die Kooperation ein weiterer Ausflug seiner Markenwelt in den Lebensmittelhandel. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 6,1 Milliarden Videospiele und über 870 Millionen Konsolen verkauft.

Ich halte die Kooperation vor allem wegen der enormen Bekanntheit von Mario Kart für interessant. Geschmacklich bleibt abzuwarten, ob die vier Sorten mehr bieten als eine auffällige Lizenzverpackung. Für Sammler und Nintendo-Fans dürfte der Verkaufsstart dennoch spannend werden.

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  1. Stefan K. 🔆
    sagt am

    Egal wer was dazu zu nörgeln hat, ich hol mir alle vier Sorten zum probieren. Finde solche Kooperationen grundsätzlich ganz witzig, sofern es nicht zu sehr beim Design (und Ausbeutung) übertrieben wird. 😃

    Antworten
  2. RoyBer 🏅
    sagt am

    Na, da wird sich mein Neffe freuen, der ist riesiger Mario-Fan. Es sind zwar „nur Kekse“ ich finde es aber ganz witzig, wenn man seine Fan Gemeinde auch mal mit solchen Kooperationen versorgt.

    Antworten
  3. Carlo 🔅
    sagt am

    Und Dank Mario und Co, werden die Cookies dann das doppelte Kosten. 😉

    Antworten
    1. Maximilian ♾️
      sagt am zu Carlo ⇡

      Und dank Coppenrath

      Antworten
    2. Valentin 🪴
      sagt am zu Carlo ⇡

      Solange sich die Kinder darüber freuen, ist es doch ein fairer Deal

      Antworten

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