Mario Kart landet im Keksregal

Der Kekshersteller Coppenrath Feingebäck bringt ab Januar 2027 vier Sorten seiner Cosmo Coookys im Mario-Kart-Design heraus.

Für die Aktionsreihe arbeitet das Familienunternehmen mit Nintendo zusammen. Die Kekse erscheinen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben den Verpackungen greift auch das Gebäck selbst Motive aus Mario Kart World auf.

Coppenrath verbindet dabei jeweils einen Charakter mit einer Geschmacksrichtung. Laut Unternehmen sollen die unterschiedlichen Varianten vor allem Familien, Jugendliche und erwachsene Nintendo-Fans ansprechen.

Vier Mario-Kart-Sorten von Coppenrath Feingebäck

Diese Varianten sind ab Januar 2027 vorgesehen:

Mario: Caramel

Luigi: Oat + Nibs

Prinzessin Peach: Butter + Spices

Toad: Vanilla

Die Verpackungen erhalten metallische Effekte und zeigen die jeweiligen Figuren. Zusätzlich produziert Coppenrath Kekse in Formen bekannter Items aus Mario Kart World. Am „Point of Sale“ ist zudem ein eigenes Verkaufsregal vorgesehen.

Für Nintendo ist die Kooperation ein weiterer Ausflug seiner Markenwelt in den Lebensmittelhandel. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 6,1 Milliarden Videospiele und über 870 Millionen Konsolen verkauft.

Ich halte die Kooperation vor allem wegen der enormen Bekanntheit von Mario Kart für interessant. Geschmacklich bleibt abzuwarten, ob die vier Sorten mehr bieten als eine auffällige Lizenzverpackung. Für Sammler und Nintendo-Fans dürfte der Verkaufsstart dennoch spannend werden.

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