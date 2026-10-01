Neue Marvel-Serie und Kardashians: Neu bei Disney+ im Oktober 2026
Disney+ erweitert sein Programm im Oktober 2026 um neue Serien, Filme und exklusive Eigenproduktionen. Nutzer können aus drei Abo-Modellen wählen.
Disney+ bietet Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie der Plattform Hulu und Star an. Letztere umfasst laut Unternehmensangaben Serien und Filme der Disney-Kreativstudios, darunter Disney Television Studios, FX Productions, 20th Century Studios und das bekannte Searchlight Pictures.
Der Dienst richtet sich an Abonnenten ab 18 Jahren und bietet drei Tarifoptionen: „Standard mit Werbung“ (5,99 € pro Monat), „Standard“ (9,99 € pro Monat oder 99,90 € pro Jahr) und „Premium“ (13,99 € pro Monat oder 139,90 € pro Jahr).
Highlights für Disney+
- National Geographics „Wilde Erde: Afrika“ – Staffel 1
Ab 3. Oktober auf Disney+ streamen
- „The Kardashians“ – Staffel 8
Ab 8. Oktober exklusiv auf Disney+
- „Oasis: Don’t Look Back in Anger“
Ab 9. Oktober exklusiv auf Disney+
- „VisionQuest” – Staffel 1
Ab 14. Oktober exklusiv auf Disney+
Weitere Neustarts für Disney+
1. Oktober
+ 2026/27 UEFA Women’s Champions League – 2. Spieltag (ESPN)
2. Oktober
+ Tokyo Revengers – Staffel 3 (Hulu)
+ Coven Academy – Staffel 1 (Disney)
5. Oktober
+ Family Guy: Happy Hell-o-ween – Halloween Special Premiere (Hulu)
7. Oktober
+ The Drop: FX`s A Snowfall Saga – Staffel 1 (Hulu)
+ Jamie Foxx: Take care of yourself (Stand-Up-Special) (Hulu)
16. Oktober
+ The Real Rooneys – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)
21. Oktober
+ American Dad – Staffel 21 (Neue Folgen)
Neue Katalog-Titel bei Disney+
2. Oktober
+ Die Frau des Nobelpreisträgers
7. Oktober
+ Theresa Wolff – Nebel
9. Oktober
+ La Vie En Rose – Das Leben von Édith Piaf
16. Oktober
+ Obituary – Staffel 1-2
23. Oktober
+ As they made us – Ein Leben lang
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