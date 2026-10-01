Unterhaltung

Neue Marvel-Serie und Kardashians: Neu bei Disney+ im Oktober 2026

Oliver Schwuchow
Von

Disney+ erweitert sein Programm im Oktober 2026 um neue Serien, Filme und exklusive Eigenproduktionen. Nutzer können aus drei Abo-Modellen wählen.

Disney+ bietet Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie der Plattform Hulu und Star an. Letztere umfasst laut Unternehmensangaben Serien und Filme der Disney-Kreativstudios, darunter Disney Television Studios, FX Productions, 20th Century Studios und das bekannte Searchlight Pictures.

Der Dienst richtet sich an Abonnenten ab 18 Jahren und bietet drei Tarifoptionen: „Standard mit Werbung“ (5,99 € pro Monat), „Standard“ (9,99 € pro Monat oder 99,90 € pro Jahr) und „Premium“ (13,99 € pro Monat oder 139,90 € pro Jahr).

Highlights für Disney+

  • National Geographics „Wilde Erde: Afrika“ – Staffel 1
    Ab 3. Oktober auf Disney+ streamen
  • „The Kardashians“ – Staffel 8
    Ab 8. Oktober exklusiv auf Disney+
  • „Oasis: Don’t Look Back in Anger“
    Ab 9. Oktober exklusiv auf Disney+
  • „VisionQuest” – Staffel 1
    Ab 14. Oktober exklusiv auf Disney+

Weitere Neustarts für Disney+

1. Oktober

+    2026/27 UEFA Women’s Champions League – 2. Spieltag (ESPN)

2. Oktober

+    Tokyo Revengers – Staffel 3 (Hulu)

+    Coven Academy – Staffel 1 (Disney)

5. Oktober

+    Family Guy: Happy Hell-o-ween – Halloween Special Premiere (Hulu)

7. Oktober

+    The Drop: FX`s A Snowfall Saga – Staffel 1 (Hulu)

+    Jamie Foxx: Take care of yourself (Stand-Up-Special) (Hulu)

16. Oktober

+    The Real Rooneys – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)

21. Oktober

+    American Dad – Staffel 21 (Neue Folgen)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

2. Oktober

+    Die Frau des Nobelpreisträgers

7. Oktober

+    Theresa Wolff – Nebel

9. Oktober

+    La Vie En Rose – Das Leben von Édith Piaf

16. Oktober

+    Obituary – Staffel 1-2

23. Oktober

+    As they made us – Ein Leben lang

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