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Apple verschickt „geheime Boxen“ für den 8. Oktober

Oliver Schwuchow
Von

Apple soll laut MacRumors geheime Boxen an die Stores weltweit verschickt haben und an diesen findet man den Hinweis, dass sie nicht vor dem 8. Oktober geöffnet werden sollen. In den Boxen befindet sich wohl neues Marketingmaterial von Apple.

Das iPhone Duo erscheint zwar auch bald, ist aber soweit bekannt und da passiert am 8. Oktober nichts, das kann man ausschließen. Viel wahrscheinlicher ist, dass wir kommende Woche wieder eine Art „Launch Woche“ von Apple sehen werden.

Apple: TV, Speaker und Display

Sowas gab es in der Vergangenheit schon häufiger, wenn Apple eher kleinere und nicht ganz so wichtige Produkte parat hatte, für die sich kein Event lohnt. Es wäre also denkbar, dass wir ab Montag nach und nach neue Produkte sehen werden. Die dann ab dem 8. Oktober, daher der Hinweis auf den Boxen, beworben werden.

Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass der „Apple Home Hub“ bereits am 13. Oktober kommt, das könnte also nicht der Tag der Ankündigung, sondern der Tag des Verkaufs in den USA sein. Das wäre also ein mögliches Szenario von Apple:

Marketing und Vorverkauf ab Donnerstag und Marktstart in der Woche darauf. Ein neues iPad mini mit OLED wäre auch noch eine Option für den Oktober, das hat sich immerhin auch im Code angedeutet. Wie auch ein neues Basismodell mit A19.

Wie auch immer Apple den Ablauf der Neuheiten geplant hat, ein großes Event in Cupertino deutet sich nicht an, dazu hätte man früher eingeladen, aber das iPhone Duo wird nicht die einzige Neuheit sein. Ich hätte ja gedacht, dass der „Rest“ erst im November und nach dem Duo kommt, aber da erwartet uns noch ein Highlight.

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