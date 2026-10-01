Die Xbox hat wieder ein gutes Exklusivspiel

Die Testwertungen für Gears of War: E-Day sind da und das Spiel kommt bisher sehr gut an. Bei Metacritic liegt es bei 88 Punkten (von 100 Punkten) und ist für viele der beste Teil der Reihe. Und das ist wichtig für die Xbox und Microsoft.

Das neue Gears of War besucht zwar den Ursprung der Reihe und ist ein Prequel, aber es ist das erste „Console Excklusive“-Spiel von Microsoft. Es war einst für die PlayStation 5 geplant, wurde dann aber kurzerhand doch exklusiv für die Xbox.

Man kann Gears of War: E-Day zwar auch auf einem PC spielen, das wird sich bei Microsoft nicht ändern, aber man hat mit einem guten Titel das Comeback der Exklusivspiele eingeleitet. Es ist mal wieder ein Spiel, für das ich meine Xbox jetzt entstauben werde. Gäbe es das auf der PS5 Pro, ich würde es sonst dort zocken.

Finanziell wird sich das für Microsoft vermutlich nicht auszahlen, der Marktanteil der Xbox ist mittlerweile zu gering und die meisten werden es sicher im Xbox Game Pass zocken. Aber man hat mal wieder ein Spiel, mit dem man aktiv für die Konsole werben kann. Bleibt zu hoffen, dass das Entwicklerstudio das auch feiern kann.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗