Mario Kart World: Update bringt neuen Modus sowie Fehlerbehebungen mit sich

Das Entwicklerstudio Nintendo hat ein großes Update mit der Versionsnummer 1.6.0 für das Game Mario Kart World mit neuen Features, Verbesserungen und Fehlerbehebungen veröffentlicht. Es ist ab sofort zum Herunterladen verfügbar.

Das Update umfasst nicht nur zahlreiche Fehlerbehebungen und einige neue Anpassungen, sondern auch einen neuen, bereits aus der Vergangenheit der Spielreihe bekannten, spielbaren Battle-Mode namens Bob-omb Blast. Nintendo ist dieses Update offenbar so wichtig, dass es einen eigenen Blogeintrag auf der offiziellen Webseite dafür platziert hat.

Die Veröffentlichung eines solchen Updates ist für einen Titel wie Mario Kart World nichts Ungewöhnliches. Schließlich peilt Nintendo das Game ziemlich lange zu unterstützen an und möchte den neusten Teil der Reihe als Evergreen-Titel etablieren, ähnlich wie es bei Mario Kart 8 der Fall war.