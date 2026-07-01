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Mario Kart World: Update umfasst neue Strecken, Inhalte und Verbesserungen

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Bildquelle: Nintendo

Nachdem es um Mario Kart World, den neuesten Teil der Mario Kart-Reihe für die Nintendo Switch 2, ziemlich ruhig geworden ist, hat Nintendo jetzt ein umfangreiches Update für das Spiel veröffentlicht. Das Update mit der Versionsnummer 1.7.0 steht ab sofort zum Herunterladen bereit.

Den Release Notes zufolge umfasst das Update zwei neue Strecken für die Tour im K.-o.-Modus. Darüber hinaus enthält das Update etliche Anpassungen und Fehlerbehebungen.

Zugleich kündigt man weitere Strecken an, die nach und nach erscheinen sollen. Damit möchte Nintendo das Spiel ähnlich wie beim Vorgänger Mario Kart 8 Deluxe weiter unterstützen und sehr wahrscheinlich zu einem „Evergreen“ unter den Switch-Games machen.


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