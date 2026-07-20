Handel

MediaMarkt plant neues Bezahlkonzept für Filialen

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Bild: James Jeremy Beckers / Unsplash

Der Elektronikhändler MediaMarkt plant neue Einkaufs- und Beratungsangebote für seine Filialen.

MediaMarkt will nach Informationen der Lebensmittel Zeitung das Konzept „Pay-on-Shopfloor“ zeitnah in Deutschland einführen. Kunden sollen ihren Einkauf künftig direkt auf der Verkaufsfläche abschließen können, ohne den Weg zu einer klassischen Kasse antreten zu müssen. Laut Ceconomy soll der Kauf dort beendet werden, wo sich der Kunde gerade im Beratungsgespräch befindet.

Außerdem plant das Unternehmen Beratungen per Videoanruf. Das Angebot soll zunächst in ausgewählten Bereichen der sogenannten Tech Villages getestet werden. Nach Unternehmensangaben sollen geschulte Mitarbeiter Kunden sowohl vor Ort als auch digital beraten und damit stationäre Beratung mit dem Online-Einkauf verbinden.

MediaMarkt setzt auf digitale Beratung und KI

Geplante Neuerungen im Überblick:

  • Direktes Bezahlen auf der Verkaufsfläche
  • Videoberatung in ausgewählten Filialen
  • KI-Unterstützung für Verkaufsgespräche

Nach Angaben der Lebensmittel Zeitung testet Ceconomy zudem eine in Mitarbeitergeräte integrierte KI, die Verkaufsgespräche unterstützen soll. Offen ist bislang unter anderem, in welchen Städten das Bezahlkonzept startet, welche Zahlungsarten angeboten werden und ob die Neuerungen später auch auf Saturn-Filialen ausgeweitet werden.

Parallel verfolgt Ceconomy die strategische Neuausrichtung von Saturn. Laut Unternehmensangaben sollen ab 2027 erste Saturn-Showrooms in MediaMarkt-Häusern entstehen.

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