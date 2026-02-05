MediaMarkt & Saturn verschenken wieder die „Mehrwertsteuer“

Vom 5. bis zum 9. Februar 2026 führen MediaMarkt und Saturn eine bekannte Rabattaktion durch. Registrierte myMediaMarkt- oder mySaturn-Kunden erhalten dabei eine Ermäßigung in Höhe des enthaltenen Mehrwertsteueranteils auf ausgewählte Produkte.

Dieser Rabatt entspricht rechnerisch etwa 15,966 Prozent des Kaufpreises. Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. online sofort verfügbare Artikel und ist sowohl in den stationären Märkten als auch im Onlineshop verfügbar. Eine Barauszahlung des Rabatts ist ausgeschlossen, ebenso wie die Kombination mit anderen Rabattaktionen oder Coupons.

Die Teilnahme setzt eine Registrierung im jeweiligen Kundenprogramm voraus. Im stationären Handel muss die Kundenkarte vorgezeigt werden, online muss der Kauf im eingeloggten Kundenkonto erfolgen.

Info Die Preisreduzierung erfolgt direkt im Warenkorb bzw. an der Kasse.

Mehrwertsteuer-Aktion: Ausschlüsse und Einschränkungen

Eine Vielzahl von Marken, Produkten und Produktgruppen ist von der Aktion ausgeschlossen. Auch Vertragsabschlüsse, Dienstleistungen, digitale Inhalte, Lebensmittel, Versandkosten und Artikel von Drittanbietern sind von der Aktion ausgenommen. Die genaue Liste der ausgeschlossenen Produkte ist umfangreich und detailliert.

Ausschlüsse im Detail (Klicken zum Anzeigen)

Preishelden-Artikel sind von der Aktion ausgeschlossen. Ausgeschlossene Hersteller: DTB, UNIVERSAL, POWERSERVICE, CITY GUTSCHEIN, KARTENVERKAUF, Apple, AVM, amiibo, ABSAAR, Osnatech, Sonos, Sunset, Tolino, Samsung, Meta, Starlink, Amazon (Tablets nehmen nicht teil); Xiaomi (Tablets nehmen nicht teil ); Nintendo (Switch 1 & 2 Spiele nehmen nicht teil). Ausgeschlossene Abteilung: komplette Abteilung VR/AR GLASSES & AR ACCESSORIES, Abteilung Smartphone (ausgeschlossene Hersteller: Samsung & Apple), Abteilung Smartwatch / SMART WATCHES SIM (ausgeschlossene Hersteller: Apple & Samsung). Ausgeschlossene Artikel: Handheld Konsolen der Hersteller (Asus RC73YA-NH002W ROG XBOX ALLY (Art. 2998267) & RC73XA-NH011W ROG XBOX ALLY X (Art. 2998269); ); Lenovo LEGION GO 8AHP2 R-Z2 (Art. 3015841) & LEGION GO 8ASP2 R-Z2 (Art. 3015842); MSI CLAW 8 AI+ A2VM-015 (Art. 2981697) & CLAW 8 AI+ A2VM-091 ULTRA7 (Art. 3013255)); Bosch MCC9555DWC Cookit (Art. 2915924); DJI Neuheiten RS5 (Art. 3023863) & RS5 COMBO (Art. 3023864); OSMO MOBILE 8 (Art. 3007618) & OSMO NANO 64GB (Art. 3007094) & NANO 128 GB(Art. 3007093), OSMO ACTION 6 ADVENTURE COMBO (Art. 3021542) & STANDARD COMBO (Art. 3021543); NEO 2 MOTION (Art. 3022184), NEO 2 FLY (Art. 3022183) & NEO 2 DRONE ONLY (Art. 3022182); MINI 5 PRO (Art. 3008880), MINI 5 PRO FLY MORE COMBO (DJIRC2) (Art. 3008879 & MINI 5 PRO FLY MORE COMBO (DJIRC-N3) (Art. 3028927)); ; Dyson V16 PISTON ANIMAL (Art. 3006965), V16 PISTON ANIMAL SUBMARINE (Art. 3006966), AirwrapCo-anda 2x Amber Silk/Pink Champagne (Art. 3016066) & Pink/Rose Gold (Art. 3001307), AIRWRAP CO-ANDA2XTRED VELVET (Art. 3030080), SUPERSONIC NURALT RED VELVET (Art. 3030075), AIRWRAP I.D. HAARSTYLER RED VELVET (Art. 3030079), AIRSTRAITT HAARGLÄTTER RED VELVET (Art. 3030072), SPOT + SCRUB AI (Art. 3019494), CLEAN+WASH HYGIENE (Art. 3019495)); Huawei FREECLIP 2 Serie (Art. 3028409, 3028410, 3028411); Sony WH1000XM6 Serie (Art. 2991263, 2991266, 2991265; 3032105); Sony DUALSENSE Controller: GOD OF WAR 20TH (Art. 3016861), GHOST OF YOTEI (Art. 3011678), ASTRO BOT JOYFUL (Art. 3012669), THE LAST OF U (Art. 2984902) & FORTNITE(LTD.ED.) (Art. 2957865); PlayStation DISCLAUFWERK (Art. 2909989); UGREEN DH2300-8GB NAS 2 BAY (Art. 3028503) sowie Solaranlagen & deren Komponenten (Balkonkraftanlagen, Steckdosen, Kabel, Speicher); Fitnessgeräte & Sportzubehör; Gartenwerkzeug; Haushaltswaren; Tinte; Toner; Papier; Software & Games; Vorbesteller Artikel; jede Art von Download –/Content –/Gaming Cards und Codes; Guthabenkarten; Gutscheinkarten/ -boxen; Prepaidkarten; Film & Musik; E-Book Reader; E-Books/Bücher; Zusatzgarantien; von MediaMarkt/SATURN angebotene oder vermittelte Services und Dienstleistungen; Versandkosten; Nespresso Kapsel; Tchibo; TCHIBO CAFISSIMO; Lebensmittel; Fotoarbeiten und Bücher; PC Komponenten; Computeraufbewahrung und -reinigung; sonstiges Computerzubehör; Verträge u. Verkäufe von und mit Drittanbietern; Refurbed-Produkte ; Demoware; Kartenverkauf.

Grundsätzlich lässt sich sagen, schaut bei solchen Aktionen immer genau hin und vergesst den Preisvergleich nicht.

Zur Mehrwertsteuer-Aktion →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.