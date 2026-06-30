Mega SIM legt nach und setzt auf deutlich mehr Datenvolumen

Die Mobilfunkmarke Mega SIM erweitert ihr Tarifportfolio mit neuen Allnet-Flats und bis zu 300 GB Datenvolumen.

Mega SIM hat zum 30. Juni 2026 ein neues Portfolio für Mobilfunktarife eingeführt. Die neuen Allnet-Flats werden sowohl mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten als auch als monatlich kündbare Variante angeboten. Alle Tarife enthalten eine Telefonie- und SMS-Flatrate sowie die Nutzung des Telefónica-Netzes.

Das Angebot umfasst drei Tarifstufen mit 100 GB, 250 GB und 300 GB ungedrosseltem Datenvolumen. Die Preise für die Varianten mit 24 Monaten Laufzeit beginnen bei 17,99 Euro pro Monat für 100 GB und reichen bis 19,99 Euro pro Monat für den größten Tarif mit 300 GB Datenvolumen.

Mega SIM erweitert das Angebot mit Tarifen bis 300 GB

Auch die maximalen Übertragungsgeschwindigkeiten unterscheiden sich zwischen den einzelnen Angeboten. Die 100-GB-Tarife bieten bis zu 50 Mbit/s, die 250-GB-Varianten bis zu 150 Mbit/s. Beim 300-GB-Tarif sind bis zu 300 Mbit/s bei Verträgen mit Laufzeit und bis zu 350 Mbit/s bei den monatlich kündbaren Varianten möglich.

Die wichtigsten Tarifmerkmale im Überblick:

100 GB ab 17,99 Euro bei 24 Monaten Laufzeit

250 GB ab 18,99 Euro bei 24 Monaten Laufzeit

300 GB ab 19,99 Euro bei 24 Monaten Laufzeit

Monatlich kündbare Tarife kosten jeweils zwei Euro mehr pro Monat

Ein Anschlusspreis wird laut Anbieter nicht berechnet

Als Fokustarif stellt Mega SIM die Allnet-Flat mit 300 GB für 19,99 Euro pro Monat heraus.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

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