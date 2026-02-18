Tarife

Mehr Daten, weniger Preis: Sparhandy zündet Tarif-Upgrade

Bild: KI-generiert

Der Mobilfunkanbieter Sparhandy hat die sparSIM Flex-Tarife mit mehr Datenvolumen zu dauerhaft niedrigeren Monatspreisen neu gestartet.

Die Aktion umfasst die Varianten sparSIM S Flex und sparSIM L Flex. Laut Unternehmensangaben sind die Tarife ab sofort buchbar und voraussichtlich bis zum 26.02.2026 um 11 Uhr verfügbar.

Beide Angebote nutzen das Vodafone-Netz und bieten 5G mit bis zu 50 Mbit/s im Download sowie 25 Mbit/s im Upload. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS ist enthalten.

Beide Tarife sind als 1-Monats-Verträge angelegt und unterscheiden sich vor allem beim Datenvolumen und beim Anschlusspreis.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

