Mehr Daten, weniger Preis: Sparhandy zündet Tarif-Upgrade
Der Mobilfunkanbieter Sparhandy hat die sparSIM Flex-Tarife mit mehr Datenvolumen zu dauerhaft niedrigeren Monatspreisen neu gestartet.
Die Aktion umfasst die Varianten sparSIM S Flex und sparSIM L Flex. Laut Unternehmensangaben sind die Tarife ab sofort buchbar und voraussichtlich bis zum 26.02.2026 um 11 Uhr verfügbar.
Beide Angebote nutzen das Vodafone-Netz und bieten 5G mit bis zu 50 Mbit/s im Download sowie 25 Mbit/s im Upload. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS ist enthalten.
Beide Tarife sind als 1-Monats-Verträge angelegt und unterscheiden sich vor allem beim Datenvolumen und beim Anschlusspreis.
Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:
- 35 GB für 5,99 Euro monatlich bei sparSIM S Flex
- 100 GB für 12,99 Euro monatlich bei sparSIM L Flex
- 1 Monat Laufzeit mit einmonatiger Kündigungsfrist
- Flexibler Vertragsbeginn bis zu 60 Tage im Voraus möglich
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
