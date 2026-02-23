Mehr Zinsen bei der Postbank: So lange gilt die neue Tagesgeld-Aktion

Die Postbank erhöht die Verzinsung für Neukunden und zahlt im Rahmen einer befristeten Aktion 2,8 Prozent Zinsen pro Jahr auf Tagesgeld. Der Aktionszins gilt für vier Monate, allerdings nur für frisches Geld und innerhalb eines klar definierten Zeitraums.

2,8 Prozent für vier Monate

Der Aktionszins beträgt 2,8 Prozent p. a. und wird für vier Monate gewährt. Voraussetzung ist, dass es sich um sogenanntes Neugeld handelt. Das bedeutet: Es werden ausschließlich Beträge berücksichtigt, die das bestehende Guthaben auf dem Tagesgeldkonto erhöhen.

Der Einzahlungszeitraum läuft bereits seit dem 2. Februar und noch bis zum 25. März 2026. Das Neugeld muss zwischen 2.500 und 250.000 Euro liegen, um den garantierten Aktionszins zu erhalten.

Wann beginnt die Verzinsung?

Die viermonatige Zinsphase startet am 1. April 2026 und endet am 31. Juli 2026. Innerhalb dieses Zeitraums wird das eingezahlte Neugeld mit 2,8 Prozent p. a. verzinst.

Nach Ablauf der Aktion greift der variable Standardzins. Dieser liegt laut aktuellem Preisaushang bei 0,75 Prozent p. a. und gilt auch für Guthaben, das nicht unter die Neugeldregel fällt.

Wer kann teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind Kunden, die ein neues Tagesgeldkonto eröffnen oder ein bestehendes Konto entsprechend nutzen und mindestens 2.500 Euro einzahlen. Laut Bankangaben ist für eine erneute Teilnahme ein neues Tagesgeldkonto erforderlich.

Wichtig: Der Aktionszins gilt ausschließlich für den Neugeldbetrag. Bereits vorhandenes Guthaben wird nicht mit 2,8 Prozent verzinst.

Einlagensicherung

Als deutsches Kreditinstitut ist die Postbank der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH angeschlossen. Kundeneinlagen sind damit gesetzlich bis zu 100.000 Euro pro Person abgesichert.

