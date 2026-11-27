Die Krise von Porsche ist mit voller Wucht da und der Umbau der VW-Marke hat begonnen. Sie kostet den Konzern unglaublich viel Geld und es ist eine riskante Wette, ob die Marke aus Zuffenhausen wieder zu alter Stärke zurückfinden kann.

Das Ziel von Michael Leiters ist aber nicht nur die alte Stärke von Porsche, er will Porsche sogar noch lukrativer machen und peilt bis zu 15 Prozent Rendite an. Der Chef von Porsche, der das Amt vor einem Jahr übernahm, hat einen konkreten Plan.

Porsche: Weniger Autos und teure Verbrenner

Der Fokus rückt wieder voll auf Verbrenner, was die hohen Kosten verursacht, man verkleinert das Portfolio, was mittelfristig für schlechte Zahlen sorgen wird, und man trennt sich von sehr viel Personal. Aber nicht nur unten, sondern auch oben.

In Zuffenhausen sollen beispielsweise bald nur noch 14.000 Personen arbeiten, gut 60 Prozent weniger als aktuell. Viele gehen in den Ruhestand oder nehmen eine Abfindung an, aber Porsche riskiert damit natürlich auch einen „Wissensverlust“.

Wenn man so radikal ausmistet, dann kann man sich nicht immer aussuchen, wer geht und „das tut schon manchmal weh, wenn man gute Kollegen ziehen lassen muss“, so ein Insider von Porsche im Gespräch mit der Automobilwoche. Aber die Marke wurde auf 400.000 Einheiten ausgelegt, das wäre mittlerweile utopisch.

In Zukunft soll Porsche auch mit weniger als 200.000 Einheiten, auf die man schon jetzt sehr schnell zusteuert, lukrativ sein. Weniger Autos, teurere Autos, Verbrenner und neue Spitzenmodelle, wie der K1 (SUV) oder Mission S (Sportwagen), so will Michael Leiters jetzt dafür sorgen, dass Porsche im neuen Jahrzehnt gut dasteht.

Doch in Zuffenhausen hat man mal wieder gegen den Trend gewettet, denn als man die Elektromobilität pushte, da war man früh dabei. Jetzt kommt die Wende mit voller Wucht und man setzt auf die „gute alte“ Verbrenner-Vergangenheit.

Es werden wilde und spannende Jahre bei Porsche, denn die Entscheidung steht, man hat diesen Weg eingeschlagen und spätestens ab 2028, wenn die neuen Modelle langsam auf den Markt kommen, wird sich zeigen, ob der Porsche-Chef den richtigen Riecher hatte. Noch einen Wandel kann man sich nicht mehr leisten.

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