Der Energiekonzern EnBW bringt 40 Schnellladepunkte mit jeweils bis zu 50 kW in den neuen Breuninger Park in Stuttgart.

Die Tiefgarage öffnet bereits am 28. November 2026 vorzeitig mit 170 Stellplätzen auf zwei Ebenen. Die Ladepunkte befinden sich auf der ersten Tiefgaragenebene und nutzen kompakte HYC50-Ladestationen von Alpitronic. Ihre Verfügbarkeit lässt sich über die EnBW mobility+ App prüfen.

Mit dem Standort testet EnBW ein Ladekonzept, das auf längere Innenstadtbesuche ausgelegt ist. Statt möglichst hoher Ladeleistung stehen hier Aufenthalte von zwei bis drei Stunden im Mittelpunkt.

EnBW setzt auf 50-kW-Schnellladen im Breuninger Park

Die 50 kW sollen die Lücke zwischen gewöhnlichem AC-Laden und besonders leistungsstarken Schnellladern schließen. Während EnBW an anderen Standorten bis zu 400 beziehungsweise 480 kW anbietet, reicht im Parkhaus eine geringere Leistung oft aus.

Rechnerisch könnten in drei Stunden bei konstanten 50 kW bis zu 150 kWh geladen werden. Das entspricht bei 20 kWh Verbrauch pro 100 Kilometer rund 750 Kilometern Reichweite. In der Praxis hängt die tatsächlich geladene Energiemenge allerdings vom Fahrzeug und dessen Ladeverhalten ab.

Die wichtigsten Konditionen:

40 Schnellladepunkte mit bis zu 50 kW

35 Cent pro kWh im EnBW mobility+ Tarif L

11,99 Euro monatliche Grundgebühr im Tarif L

Zusätzliche Parkgebühren des Breuninger Parks

Ad-hoc-Laden und Angebote anderer Anbieter möglich

Ausbau auf 100 Ladepunkte vorbereitet

Der gesamte Breuninger Park soll 2027 eröffnen und künftig rund 480 Pkw- sowie 150 Fahrradstellplätze bieten. Geplant sind außerdem Carsharing-Angebote, Gewerbeflächen und ein öffentlicher Dachgarten.

Die technische Infrastruktur ist bereits für bis zu 100 Schnellladepunkte vorbereitet. Bei entsprechender Nachfrage könnte EnBW gemeinsam mit Breuninger nachrüsten.

Das Konzept wirkt durchaus nachvollziehbar: Wer mehrere Stunden in der Innenstadt verbringt, benötigt selten maximale Ladeleistung. Interessant ist deshalb weniger die Spitzenleistung als die Frage, ob solche Angebote künftig häufiger in Parkhäusern auftauchen.

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