Mein Film des Jahres 2025: The Fantastic Four

Dieser Beitrag überrascht mich genauso wie euch, denn The Fantastic Four ist mit Sicherheit kein großes Filmhighlight, aber man muss es etwas einordnen. Bei den Highlights des Jahres wähle ich nur aktuelle Inhalte und 2025 da komplett anders.

Wer meinen „Tipp der Woche“ verfolgt hat, der wird gemerkt haben, dass es hier ganz viele alte Inhalte wie Heat, Prisoners, Stirb Langsam und alte Bond-Filme gab. Das lag daran, dass meine Frau und ich irgendwie ein kleines Retro-Jahr einlegten.

Ich habe in meinem Alltag sowieso kaum noch Zeit für multimediale Inhalte und da haben wir unsere Serien und ich Dokus oder ein paar Spiele bevorzugt. Neue Filme habe ich so gut wie keine geschaut, daher ist es eben dieser Streifen von Marvel.

Als alter und großer Marvel-Fan bin ich seit einer Weile raus und verfolge die Serien und Filme so gut wie nicht mehr, Phase 4 war schlecht und Phase 5 miserabel. Der neue Fantastic Four war ein Zufall und hat mich dann doch ganz gut unterhalten.

Komplett durchschaubar und nicht besonders gut gespielt, aber es wirke wieder etwas hochwertiger produziert und war allgemein passables Popcorn-Kino. Es gab sehr viele bessere Filme in diesem Jahr bei mir, aber eben keiner von 2025. Aber ich bereue es nicht, der Ausflug in die Vergangenheit hat uns mehr Spaß gemacht.