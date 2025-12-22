Mein Spiel des Jahres 2025: Expedition 33

Das Jahr neigt sich dem Ende, es ist also wieder Zeit für meine Highlights des Jahres und ich fange wieder mit meinem Spiel des Jahres 2025 an. Das ist keine große Überraschung, es ist, wie bei den meisten Award-Shows, Expedition 33.

Wobei die Sache bei mir nicht ganz so eindeutig war und ich lange überlegt habe, denn Split Fiction ist in etwa gleich auf. Ich habe es wieder mit meiner Frau gespielt und das gemeinsame Erlebnis hat uns, wie bei It Takes Two, sehr gut unterhalten.

Doch es kam nicht ganz an It Takes Two für uns heran, am Ende kannte man das Erlebnis dann doch in einer etwas anderen Form. Was auch der Grund gegen Hades 2 bei mir war. Hervorragendes Spiel, aber irgendwie am Ende eben nur Hades 2.0.

Expedition 33 hat mich aber wirklich positiv überrascht und mir vor allem mit Blick auf die Story und die Atmosphäre sehr viel Spaß gemacht. Das wahre Highlight ist aber der Soundtrack, von dem einige Lieder sogar in meiner Playlist landeten und ein Track recht weit nach oben in meinem Spotify Wrapped 2025 wanderte.

Am Ende ist die Entscheidung immer subjektiv und bei mir ist auch der zeitliche Faktor entscheidend, ich werde beispielsweise erst nächste Woche mit Kingdom Come: Deliverance II starten und da habe ich auch viel positives Feedback gehört.

Auf dem zweiten Platz würde bei mir übrigens Death Stranding 2 landen und an dritter Stelle käme Ghost of Yotei. Bei DC2 hat mir die Story gefallen, aber ich bin bis heute kein Fan des Gameplays, und bei GoT ist es genau umgekehrt. Gutes Spiel und technisch besser als der erste Teil, aber Jin war der bessere Charakter.

Eine „ehrenvolle Erwähnung“ geht an Donkey Kong Bananza, mit dem ich auch viel Spaß hatte. Das war dann aber irgendwann doch zu repetitiv und ich hätte es fast nicht beendet (zum Glück habe ich es beendet, das Finale war wiederum sehr gut).

Die bisher größte Enttäuschung in diesem Jahr ist Metroid 4, was sich irgendwie seltsam anfühlt. Doch ich will das Spiel erst beenden, bevor ich ein Fazit ziehe.

Es war für mich ein sehr gutes Gaming-Jahr, aber mit mehr Highlights als Zeit und es sorgte für einen noch längeren Backlog, mit dem ich ins neue Jahr starte. Das, und das befürchte ich, diesen noch vergrößern wird, da es das vielleicht beste Gaming-Jahr aller Zeiten (HL3, GTA 6, Wolverine, 007, …) werden könnte.