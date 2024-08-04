Mein Tipp der Woche: Apple iPad Pro mit OLED

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Apple iPad Pro

Im Mai gab es hier meinen ersten Eindruck zum Apple iPad Pro mit M4 und OLED und ich habe in ein paar persönlichen Worten erklärt, warum ich mir das iPad Pro gekauft habe. Seit dem konnte ich auch eine Version mit mattem Display testen.

Einen ausführlicheren Testbericht gibt es in ein paar Wochen, ich möchte mir auch noch iPadOS 18 im Alltag anschauen, auch wenn das leider nicht so viel ändern wird, denn die Software bleibt auch mit diesem Update weit hinter der Hardware.

Doch das Apple iPad Pro war in den letzten zwei Wochen oft mein zentrales Gerät im Alltag, denn ich bin umgezogen und habe es noch intensiver als Arbeitsgerät im Alltag genutzt. Und ich habe es auch anderweitig die letzten Tage gerne genutzt.

Das neue iPad Pro ist kein vernünftiges Gerät, es ist zwar (für ein Apple-Gerät) sehr schnell im Preis gesunken, aber so ziemlich jedes andere iPad ist für die meisten Menschen sinnvoller. Selbst ich reize einen Apple M4 nicht aus, weil es nicht geht.

Warum ist es aber mein Tipp der Woche? Weil ich das iPad schon vorher intensiv genutzt habe, ich bin ein Tablet-Nutzer, und das neue iPad Pro bringt eine Sache mit, die ich immer vermisst habe, ein richtig gutes Display. Und das ist extrem gut.

Apple hat eines der besten OLED-Displays eingekauft, die ich bisher gesehen habe und das macht mir persönlich im Alltag sehr viel Spaß. Es bleibt dabei, ich empfehle das neue iPad Pro nur, wenn einem das Geld nicht wehtut, aber wenn das der Fall ist, dann empfehle ich es, denn dieses iPad ist für mich fast ein perfektes Tablet.

Das ist natürlich ein sehr subjektives Fazit von meiner Stelle, aber so ist es eben manchmal im Leben, ich kenne Nutzer mit einem Apple iPhone 15 Pro Max und 1 TB Speicher, die quasi nur WhatsApp nutzen und dennoch sehr zufrieden damit sind.

Nicht jede Anschaffung ist vernünftig, aber das muss sie für mich auch nicht immer sein. Und wenn dieses iPad wieder über 6 Jahre hält und Apple vielleicht wirklich mal die Hardware ausreizt (wird nicht passieren), dann hat sich der Kauf gelohnt.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.