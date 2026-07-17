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Assassin’s Creed: Sehen wir eine Überraschung nach Black Flag?

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Black Flag ist das erste richtige Remake von einem Assassin’s Creed und es kommt so gut an, dass wir sicher weitere Remakes der Reihe in Zukunft sehen werden. Bei Black Flag sind aber noch viele Inhalte geplant, so Richard Knight von Ubisoft im Gespräch mit JorRaptor. Auch das DLC „Schrei nach Freiheit“? Bisher nicht.

Ausgeschlossen ist es nicht, immerhin ist das neue Assassin’s Creed erfolgreich, aber es würde sehr viel Arbeit bedeuten und noch ist das DLC nicht in Entwicklung.

Dafür könnte es nach Black Flag mehr Inhalte mit Edward geben, man denkt wohl darüber nach die Geschichte „zu erweitern“. Hat Ubisoft das Remake also nicht nur in Auftrag gegeben, weil Black Flag ein beliebter Teil der Reihe ist, sondern weil man darauf aufbauen möchte? Kommt ein weiteres Piraten-Abenteuer? Hoffentlich.

Es würde mich nicht wundern, wenn das Management von Ubisoft nach dem Erfolg von Black Flag weitere Projekte rund um das Spiel genehmigt, denn wenn man eins bei Ubisoft liebt, dann ist es das Ausschlachten von Inhalten nach einem Erfolg.

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16. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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