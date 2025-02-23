Mein Tipp der Woche: Bundestagswahl 2025
Heute wird der 21. Deutsche Bundestag gewählt und ich will an dieser Stelle, falls es wirklich noch Zweifler gibt, nur dazu aufrufen, dass man sein Wahlrecht nutzt. Ich weiß, dass viele die aktuelle Lage als „Wahl zwischen Pest und Cholera“ sehen, aber eine stabile Demokratie ist nicht selbstverständlich und sollte genutzt werden.
Also, geht wählen!
PS: Hier noch ein kleiner Musiktipp für den Weg zum Wahllokal 🥳
Direkt heute morgen um 8 Uhr erledigt.
Schon vor Wochen erledigt, und zwar zum ersten Mal per Briefwahl. Was ein Segen, einfacher geht es kaum! Nie wieder raus um sich zum sonntag auch noch anzustellen und zu warten wie im Supermarkt. Nie wieder Wahllokal!
Wobei ich mir endlich die Wahl online wünschen würde, weiß nicht wo da das Problem liegt.
Eine Sache verwundert mich allerdings sehr. Warum steht die AfD ganz oben auf dem Zettel? Alphabetisch sortiert ist das nämlich nicht.
„Die Reihenfolge der Landeslisten von Parteien auf den Stimmzetteln richtet sich nach der Zahl der Zweitstimmen, die sie bei der letzten Bundestagswahl im Land erreicht haben.“
Nur in Sachsen & Thüringen steht der Abgrund für Deutschland auf Platz 1.
Ah, deswegen, hab ich mir Gedanken drüber gemacht. Da kommen einem gleich Verschwörungstheorien in den Sinn. :D.
Aber gut, man soll ja eh nicht gleich das Erstbeste nehmen. ;)
Ich musste noch nie mehr als eine Minute anstehen. Ist bei euch vielleicht anders. Oder es liegt an der Tageszeit. Bei mir in der Stadt wurden die Wahlbriefe sehr spät verschickt, da wurden einige schon nervös. Bei uns waren die üblichen Verdächtigen ganz oben auf der Liste. AfD war weiter unten. Liegt wohl am letzten Wahlergebnis.
Bei der IT-Kompetenz deutscher Behörden lassen wir das lieber mit Online-Wahlen. Ansonsten kannst du gleich dem Kreml die Festlegung der Wahlergebnisse überlassen.
Briefwahl, wie lang
Jetzt hast du mich erwischt. Ich lese die Seite recht regelmäßig und habe noch nie einen Kommentar hier abgegeben. Wenn man aber, vor allem unter den Autoartikeln, die Kommentare aus der blauen Dummkopfecke liest, muss man sich als Lehrer mit den Schwerpunkten Energiewende und Klimawandel echt an den Kopf fassen. Danke für das wertvolle Video, was die Lage der Nation wirklich super zusammen fasst.
Absolut arrogantes gerede….andere wähle als dumm zu bezeichnen. Typisch momentan
„AlLeSinNDDUmmAußErIcH!11!!!11!“, genauso lese ich solche Kommentare auch immer.
Erklärt aber gut, warum es doch eine Menge von Menschen gibt, die keine direkte Demokratie mit Volksabstimmungen ala Schweiz haben wollen.
Naja, auch der Dumme hält sich schließlich für den Klugsten.
Die Bevölkerung muss reif für eine direkte Demokratie sein. Stichwort: politische Bildung. Stichwort: Verantwortung. Volksentscheide sind eben extrem anfällig für Desinformation und Manipulation. Man könnte erstmal mit Volksbefragungen anfangen.
Mhm, also bist du auch gegen de Wahl? Sollen nur die „schlauen“ entschieden ? ( wer sich immer das ist )
Oh, wenn du schon Probleme hast zu verstehen, was ich geschrieben habe…
Du sagst man muss reif sein um mitzuentscheiden .
Bitte mal mit Erklärung wo da der unterschied ist. Nicht immer nur solche Einzeller ohne Inhalt…
Damit eine Demokratie funktioniert müssen Komprimisse gefunden werden mit denen alle Leben können. Das ist anstrengend und zeitaufwendig. Für diese Aufgabe hat man die gewählten Vertreter.
Direkte Demokratie wird hingegen schnell zur Diktatur der Mehrheit. Es gibt keinen Kompromiss. Nur schwarz oder weiß. Das ist nichts, was man anstreben sollte. Direkte Demokratie hört sich vielleicht im ersten Moment toll an, ist aber ganz sicher kein Upgrade für unsere repräsentative Demokratie. Da ändert auch politische Bildung nichts dran. Der Mensch ist egoistisch und stimmt für seine Vorteile. Eine große Minderheit würde regelmäßig auf der Strecke bleiben.
Naja. Wer eine Partei wählt, die gegen jegliche Physik und wissenschaftliche Logik spricht und zusätzlich noch ein komplett wirtschaftschädigendes Programm hat, der ist nunmal nicht der Hellste. Wenn man sich dann zusätzlich die Wahlanalysen anschaut und die Rechtschreibung der AFD-Vertreter, ergibt sich da ein doch sehr eindeutiges Bild: Wer blau wählt ist meistens doof.
Glücklicherweise gibt es hier im Forum eine stabile Fraktion, die den blauen Tieffliegern regelmäßig contra gibt. Wir sollten und werden den Einfaltspinseln nicht unkommentiert das Feld überlassen…
„ihr seit alle doof“
Hoch intelligent contra gegeben
In deinem Post sind fast mehr Fehler als Wörter.
Unterwegs und Apple Korrektur regelt. Aber alleine das das deine einzige Antwort ist sagt schon viel aus .
https://seidseit.de/
Ich habe stabil die Linke gewählt :-)
Das ist natürlich sehr stabil.
Warum?
Die wären mir zu russisch.
Jede Stimme, die gegen die demokratiefeindliche Partei genutzt wird, ist eine gute Stimme.
Erledigt. 😀
Wir brauchen Zuversicht und Gestaltungswillen, nun mehr denn je.
Genau ! Deshalb kann es nur eine Partei geben 💙
Da belügst du dich selbst. Ganz zu Ende gedacht, auch mit Blick nach Ungarn oder gar Russland, wird diese Partei dafür sorgen, dass du nicht mehr wählen kannst – oder mangels Opposition keine Auswahl hast. Und bei den angeblichen Volksentscheiden wird immer das rauskommen, was dieser Partei nützt – da sorgt sie dann schon dafür.
Naja, wer belügt sich denn seit Jahrzehnten selber in dem man immer wieder das selbe wählt mit dem Glauben nun wird es sich ändern/bessern.
„ die Definition von Wahnsinn ist , immer wieder das gleiche zu tun aber ein anderes Ergebnis zu erwarten“
Wir leben seit Jahrzehnten in einem der reichsten Länder der Welt. Ohne Krieg und mit verdammt viel Freiheit. Ich bin den Nachkriegsparteien dankbar hier leben zu dürfen.
Da lebst du noch. Aber in den letzten Jahre geht es trotzdem nur abwärts, das ist nicht zu leugnen.
Höchste Energie Preise , schlechte migrations Politik , schlechter Umgang damit dem Krieg in Europa seit 3 Jahren.
Glaubst du weiterhin das die grüne Energie die die Lösung ist und Energie billiger wird? Ist bis jetzt nichts von zu merken. Denkst du wirklich das jeden in dieses Land holen die benötigen Fachkräfte bringt? Auch da ist nichts von zu merken…
Aber andere als dumm bezeichnen .
Die , die Altparteien wählen haben einfach Angst vor Veränderung und geben sich deshalb einfach devot dem Staat hin…
Puuuh um auf dieses ganze Geschwätz zu antworten bräuchten wir recht viel Zeit. Um es kurz zu machen: Es gibt keine Alternative zu billiger grüner Energie. Deutschland ist selbstverständlich auf Zuwanderung angewiesen und die Position im Krieg ist genau die richtige. Hier könnte und müsste man die Ukraine aber sogar noch mehr unterstützen. Da du aber offenbar von Energiewende/Strommarkt und dem Arbeitsmarkt nicht die geringste Ahnung hast will ich auch nicht mit dir diskutieren.
Es gibt keine Alternative?? Kernenergie wäre eine gewesen , wurden leider zerstört…Nordstream wäre ebenso eine..die grüne Energie wird 20 Jahren versprochen , wo ist denn endlich die billige grüne Energie?
Und das man Zuwanderung benötigt , darf dennoch nicht heißen jeden in das Land zu holen ..denn Fachkräfte werden so nicht kommen . Zu arbeiten lohnt sich nämlich nicht , man bekommt doch auch so schön Geld vom Staat .. das Land ist momentan einfach viel zu unattraktiv für richtige Fachkräfte …man man das glaubst du echt schon 10 Jahre , das diese nich kommen?
Noch mehr die Ukraine unterstützen? Damit sie noch mehr Geld unterschlagen können? Oder willst du direkt Truppen hinschicken?
Ich merke schon, du hast richtig Ahnung .
Ich wähle die, die aus meiner Sicht für die richtige Veränderung stehen. Ja, Veränderung! Bei dir geht es offenbar in eine ganz andere Richtung.
Diese Vorurteile immer…in welche „ganz andere Richtung „ geht es denn bei mir?
Lass mal hören
Naja, aber direkt „Schwachsinn“ zu wählen (zeigen sie ja fast ausnahmslos in jedem Interview) macht es ja nun nicht besser. Von daher bleiben einem ja erst einmal nur demokratische Parteien, die man wählen kann und die haben ja zum Glück auch nicht immer die gleiche Führungsriege.
Welche Parteien soll nicht demokratisch sein?
https://netzpolitik.org/2025/verdachtsfall-rechtsextremismus-wir-veroeffentlichen-das-1-000-seitige-verfassungsschutz-gutachten-zur-afd/#2021-02-22_BfV_AfD_Folgegutachten
Das ist der Bericht aus 2021 und nach der Wahl soll der neue Bericht veröffentlicht werden, da wird es noch schlimmer sein, da die Radikalisierung fortschreitet.
Nur weil man demokratisch gewählt wird, ist man nicht automatisch eine demokratische Partei. Beispiel: NSDAP
Na die AfD definitiv. Wer Menschen (ob mit oder ohne deutschen Pass) in Klassen einteilt und Hass gegen diverse Minderheiten schürt und ihnen Rechte aberkennen möchte, handelt nicht nur antidemokratisch sondern vor allem auch menschenfeindlich. Abgesehen davon verschließt diese Partei die Augen vor der Wissenschaft (leugnet bspw. den Klimawandel, möchte die Kernkraft zurückholen (#soederchallenge) usw. könnte man noch eine ganze Weile fortsetzen, diese Aufzählung.
Welcher Punkt in dem AfD Parteiprogramm sagt dies aus?
Die AfD möchte Gesetze die schon lange bestehen umsetzen und das völlig zu recht wie man an den letzten Anschlägen sieht.
Mit welchem Recht bekommen Menschen , völlig egal wo sie herkommen , viel Geld vom deutsches Start ohne jemals etwas eingezahlt zu haben? Den Klimawandels leugnet die AfD nicht….das ist Unsinn…und Kernkraft abzuschaffen nur um dann die Energie von französischen Kernkraftwerken zu holen…wo ist da der Sinn? Hat nur die Energie , mal wieder , teurer gemacht.
Und Hass schüren deutlich mehr die , die täglich Randale machen gegen die AfD..
Der Wählerwillen ist aber nicht, dass sich etwas ändern wollen. Die Mehrheit der Bevölkerung möchte das Status quo beibehalten. Kann man gut oder schlecht finden, aber das System ist immer noch besser als Menschen zu wählen, die das System zerstören, um alleinige Herrscher zu sein. In Polen, Israel und Ungarn hat man die Veränderungen gesehen. Russland ist so sehr in der Diktatur gefestigt, dass der Wahlbetrug gar nicht mehr versteckt wird. Die Leute filmen sich wortwörtlich beim Wahlbetrug.