Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Bundestagswahl 2025

Heute wird der 21. Deutsche Bundestag gewählt und ich will an dieser Stelle, falls es wirklich noch Zweifler gibt, nur dazu aufrufen, dass man sein Wahlrecht nutzt. Ich weiß, dass viele die aktuelle Lage als „Wahl zwischen Pest und Cholera“ sehen, aber eine stabile Demokratie ist nicht selbstverständlich und sollte genutzt werden.

Also, geht wählen!

PS: Hier noch ein kleiner Musiktipp für den Weg zum Wahllokal 🥳