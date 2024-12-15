Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Dune

Die Zahl der Filme als Tipp der Woche nimmt mal wieder zu, auch wenn wir hier noch den recht langen Backlog „abarbeiten“, der in den Monaten nach der Geburt entstanden ist. Letztes Wochenende stand Dune: Part Two auf der Liste bei uns.

Der erste Film hat mir vor ein paar Jahren schon sehr gut gefallen, er hat meine Erwartungen sogar übertroffen und ist so ein Film, den man im Kino sehen muss. Wobei ich mit der Miniserie (2000) aufgewachsen bin und viel mit Dune verbinde.

Ich muss aber sagen, dass Denis Villeneuve hier voll abgeliefert hat, nicht nur beim ersten Teil, auch beim zweiten Part, der mir sogar noch besser gefallen hat. Falls man diese Qualität im Finale halten kann, dann wird das eine sehr epische Trilogie.

Schade, dass der zweite Film zu einem ungünstigen Zeitpunkt ins Kino kam, hätte ich mir gerne auch dort angeschaut, so wurde es die Heimkinopremiere. Mit einem 75 Zoll großen Mini-LED-TV und Sonos-Soundsystem macht das aber auch Spaß.