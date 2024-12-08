Mein Tipp der Woche: Sonos Sub 4
Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.
Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.
Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.
Mein Tipp der Woche: Sonos Sub 4
Sonos präsentierte vor ein paar Wochen zwei neue Produkte für Ende 2024 und die Sonos Arc Ultra war dabei klar das Highlight. Habe ich hier bereits getestet und ist auch weiterhin im Einsatz, die für mich derzeit beste Soundbar auf dem Markt.
Doch nach dem ersten Test habe ich sie mit dem neuen Sonos Sub 4 gekoppelt, der mit der Soundbar vorgestellt wurde. Ich hatte bisher keinen Sub, weil mir die Arc auch so ausreichte, mit der Arc Ultra wäre das auch nicht meine erste Wahl.
Sonos hat mir jedoch das Paket angeboten und so konnte ich den Sub 4 jetzt im Alltag ausprobieren und was soll ich sagen, er macht genau das, was er soll. Die Soundbar hat einen guten Bass, aber damit wird natürlich eine neue Stufe erreicht.
Es ist ein wirklich angenehmer, tiefer und raumfüllender Bass, der das Erlebnis klar optimiert. Optisch passt er auch perfekt bei mir in den Raum, es ist eine dezente und mattschwarze Box. Nicht klein, aber schön, man muss ihn nicht verstecken.
Der Sonos Sub 4 ist so ein Produkt, bei dem ich erst überzeugt war, dass ich das absolut nicht benötige, aber je mehr man sich daran gewöhnt, und ich habe ihn die Tage daher auch mal abgeschaltet, desto mehr vermisst man diesen tiefen Bass.
Sonos ist eine Luxus-Marke, die nicht gerade günstig ist, und der Sub ist für mich in dieser Kategorie noch mehr Bonus. Ob man sowas „benötigt“, ist subjektiv, ich kann ihn vor allem nicht so oft genießen, da der Bass viel zu stark für unser Baby wäre.
Preislich sprechen wir über eine UVP von 899 Euro, wobei der Preis mittlerweile in Richtung 800 Euro wandert. Das ist viel Geld, für viele im Setup sicher auch zu viel Geld, das kann ich verstehen. Mir würde eine gute Soundbar vermutlich auch die meiste Zeit komplett ausreichen, aber ich kann nicht leugnen, dass es Spaß macht.
Der Sonos Sub 4 ist so ein Produkt, was man sich also kauft, wenn man wirklich viel Wert auf ein Heimkinosystem legt oder wenn einen 800 Euro nicht so schmerzen. Wer sein Sonos-System aber mit einem Bass ergänzen möchte, der bekommt hier eine sehr gute Lösung. Und es muss ja nicht immer jeder Technikkauf rational sein.
sehe ich anders. Für mein Heimkino hab ich 2 Sonos Sub und bin absolut nicht zufrieden mit der Leistung. Mittlerweile würde ich sofort wieder auf normale Lautsprecher umsteigen, die deutlich mehr Volumen haben.
Und man ist in normalen Systemen nicht von der Willkür eines Herstellers betroffen, wenn der sich plötzlich dazu entscheidet seine App nicht mehr über ein eigenes, lokales WLAN zu betreiben sonder alles nur noch über die Cloud. Seit dem das geschehen ist, funktioniert das System grotten schlecht.
Also, kauft keinen Sonos Sub, Preis- Leistung stimmt nicht mal ansatzweise und zusätzlich ist die App eine reine Katastrophe, siehe Bewertung in den App Stores.
Ich habe noch die „alte“ Arc in Verbindung mit dem Sub 3 und 2 One und ich möchte den Subwoofer definitiv nicht missen. Für mich geht’s nicht ohne, nicht nur für den Heimkino-Effekt, sondern auch, wenn ich Musik höre. Ohne den Sub fehlt einfach etwas, vor allem, wenn man elektronische Musik bevorzugt.
Für eine Mietwohnung mit Nachbarn wahrscheinlich völlig ungeeignet.
Ich lebe derzeit noch in einer Mietwohnung mit mehreren Nachbarn, kann ich nicht bestätigen.
Das ist schon mal gut. Würde Geld keine Rolle spielen, würde ich mir das Set mit Arc Ultra, Sub 4 und Rears kaufen. Vom Styling und der Bedienung ist Sonos schon sehr gut.
Absolut, die Rears dürften hier irgendwann noch folgen. Mit zwei Era 300 vermarktet es Sonos, aber die sind nicht günstig.
Ich schon.Er hat schon viel dumpfe Töne,meine Nachbarn stehen regelmäßig vor meiner Tür.Allerdings habe ich auch noch einen 22jährigen billigSub von Elac,welcher noch wesentlich besser und tiefer klingt.Wer den Sub4 von Sonos kauft,braucht ihn wohl nur als Design-Objekt,und hat einfach zu viel Geld.
Kann ich absolut bestätigen. Bin dadurch auch dadurch dass ich mein System immer weiter optimiert habe bei der Arc Ultra, zwei Sub 4, zwei Era 300. Ich liebe es!😅😍
Ich habe seit 5 Jahren eine gute Soundbar von Yamaha unter meinem Flach-LCD. Ist bereits eine sehr gute Verbesserung. Vor einem Jahr dann mal probeweise auch einen passenden Subwoofer derselben Marke angeschlossen (eBay für 100€), und ich muss sagen, der Unterschied ist schon gewaltig. Möchte nicht mehr ohne.
Die Technologie der Subwoofer hat sich in den letzten 10 Jahren kaum verändert. Wenn ein entsprechender Subwoofer Cinch Ausgang an der Soundbar bereits vorhanden ist, kann man hier recht einfach bei gebraucht ein Schnäppchen machen.
Die 800€ bei Sonos halte ich deswegen für übertrieben.
Sonos ist an und für sich eine tolle Sache. Aber für meinen Geschmack ist man da einfach (für den Preis!) zu eingeschränkt.
Bluetooth gibt es nur bei wenigen Geräten, obwohl die Hardware Bluetooth kann für die Initiale Einrichtung. Linein Fehlanzeige. Der Beam hat nur einen hdmi Eingang.
Dazu die negativen Entwicklungen in den letzten Monaten, wo man lokal abbaut (upnp) und unnötig alles in die Cloud schiebt, damit der Hersteller mehr Kontrolle über meine Hardware hat.
Ich hab mich jetzt entschieden, nicht weiter in das System zu investieren.
Kann ich total nachvollziehen.Was Sonos da mit der App abzieht,absolut unterirdisch.Habe mein Sonos System im Dez.2023 erworben.3Monate später,ging der Alptraum mit der App los.Das System war teilweise nicht mehr nutzbar.Immerwieder wurde die App verändert,die Funktionen entfernt,wieder einfügt,usw.Bis heute sind nur teilweise die Funktionen wiederhergestellt.Kaufe nichts mehr von Sonos.Demnächst soll man ja sogar noch für die App,monatlich bezahlen,aber ohne mich.