Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Sonos Sub 4

Sonos präsentierte vor ein paar Wochen zwei neue Produkte für Ende 2024 und die Sonos Arc Ultra war dabei klar das Highlight. Habe ich hier bereits getestet und ist auch weiterhin im Einsatz, die für mich derzeit beste Soundbar auf dem Markt.

Doch nach dem ersten Test habe ich sie mit dem neuen Sonos Sub 4 gekoppelt, der mit der Soundbar vorgestellt wurde. Ich hatte bisher keinen Sub, weil mir die Arc auch so ausreichte, mit der Arc Ultra wäre das auch nicht meine erste Wahl.

Sonos hat mir jedoch das Paket angeboten und so konnte ich den Sub 4 jetzt im Alltag ausprobieren und was soll ich sagen, er macht genau das, was er soll. Die Soundbar hat einen guten Bass, aber damit wird natürlich eine neue Stufe erreicht.

Es ist ein wirklich angenehmer, tiefer und raumfüllender Bass, der das Erlebnis klar optimiert. Optisch passt er auch perfekt bei mir in den Raum, es ist eine dezente und mattschwarze Box. Nicht klein, aber schön, man muss ihn nicht verstecken.

Der Sonos Sub 4 ist so ein Produkt, bei dem ich erst überzeugt war, dass ich das absolut nicht benötige, aber je mehr man sich daran gewöhnt, und ich habe ihn die Tage daher auch mal abgeschaltet, desto mehr vermisst man diesen tiefen Bass.

Sonos ist eine Luxus-Marke, die nicht gerade günstig ist, und der Sub ist für mich in dieser Kategorie noch mehr Bonus. Ob man sowas „benötigt“, ist subjektiv, ich kann ihn vor allem nicht so oft genießen, da der Bass viel zu stark für unser Baby wäre.

Preislich sprechen wir über eine UVP von 899 Euro, wobei der Preis mittlerweile in Richtung 800 Euro wandert. Das ist viel Geld, für viele im Setup sicher auch zu viel Geld, das kann ich verstehen. Mir würde eine gute Soundbar vermutlich auch die meiste Zeit komplett ausreichen, aber ich kann nicht leugnen, dass es Spaß macht.

Der Sonos Sub 4 ist so ein Produkt, was man sich also kauft, wenn man wirklich viel Wert auf ein Heimkinosystem legt oder wenn einen 800 Euro nicht so schmerzen. Wer sein Sonos-System aber mit einem Bass ergänzen möchte, der bekommt hier eine sehr gute Lösung. Und es muss ja nicht immer jeder Technikkauf rational sein.