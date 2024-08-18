Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Apple iOS 18

In etwa einem Monat dürfte die finale Version von iOS 18 erscheinen und ich rufe hier nicht (!) zum Beta-Test auf dem Hauptgerät auf, aber ich habe es getan und das seit einigen Tagen. Wir befinden uns immerhin im Feinschliff und das merkt man, bei mir läuft iOS 18 sehr gut auf dem iPhone, besser als iOS 17 teilweise.

Wie „gut“ oder „schlecht“ ein Update ist, das ist mittlerweile subjektiv und ja, bei Apple klaut man jedes Jahr von Google und Google klaut jedes Jahr von Apple. Wir haben einen Zustand, in dem iOS und Android auf einem Level sind. Mal ist der eine und mal der andere schneller. Aber bei iOS fehlte mir eine entscheidende Option.

Bei den Testgeräten mit Android mag ich es, wenn man den Homescreen komplett frei einrichten kann und das ist jetzt endlich mit iOS möglich. Das ist mir so wichtig, dass ich nach 4-5 Jahren erstmals wieder eine Beta im Alltag nutze. Das gab es schon lange nicht mehr, aber diese eine Funktion macht bei mir den Unterschied.

Bisher waren Apps von oben nach unten angeordnet, was überhaupt nicht logisch für die Nutzung im Alltag ist, denn der Daumen ist unten. Jetzt habe ich die Icons nach unten gepackt, eine kleine Lücke für mehr Wallpaper und damit es cleaner wirkt, und darüber ein Widget auf jeweils zwei Homescreens. Und es gefällt mir.

Dazu kommen neue und dunkle Icons im Dark Mode, die sehr gut aussehen und es passen sich auch Apps von Drittanbietern an. Noch nicht alle, womit man so eine Optik wie nach einem Jailbreak damals (erinnert ihr euch noch daran?) bekommt, aber es wird. Und ich denke, dass das zum Release im September stimmt sein wird.

Lasst aber die Finger von den eingefärbten Icons, ich weiß echt nicht, welcher Designer das bei Apple durchgewunken hat, das wirkt extrem billig. Der Rest von iOS 18 ist aber auch ganz nett, wie das neue Kontrollzentrum, die Steuerelemente auf dem Homescreen (kann man beide frei belegen) oder auch die Stabilität.

Bei mir läuft iOS 18 etwas weicher und schöner als iOS 17, es ist nicht nur die Optik in diesem Jahr. An die neue Fotos-App gewöhne ich mich langsam, die alte sagte mir aber mehr zu, RCS ist endlich dabei, nutzt bei mir aber keiner (wird WhatsApp sicher nicht ersetzen) und mal schauen, ob ich zur neuen Passwort-App wechsle.

Eigentlich mag ich 1Password, aber das wird immer mehr zum Abo und das mag ich weniger. Eine Android-App würde die Entscheidung erleichtern, sonst ist die App ja überall verfügbar, auch bei Windows, was ich nicht nutze. Und es gibt auch einige Kleinigkeiten, die nett sind, wie die neue Monatsansicht im Kalender, die ist gut.

Hat iOS 18 eine Schwäche? Jain. Es wäre ein Feature, was fehlt. KI. Da zeigt vor allem Google, wie es geht und was da mittlerweile möglich ist. Im Vergleich dazu hinkt die Apple Intelligence 2-3 Jahre hinterher. Und das mit der EU ist auch so eine Sache. Apple muss bei KI-Funktionen so langsam echt mal richtig Druck machen.

Im privaten Umfeld ist es noch kein Grund zum Wechseln, aber es haben sich einige ein Pixel angeschafft und sie begeistern die iPhone-Nutzer immer wieder mit den Funktionen für Fotos. Da kommt von den iPhone-Nutzern nur ein „Wow“ und alle schauen mich an und fragen, warum Apple sowas denn nicht auch hinbekommt.

Ja, warum eigentlich? Weil man das etwas verschlafen hat. Aber ich will da einfach mal optimistisch sein. Anfang 2025 startet die Apple Intelligence als finale Version und dann ist kurz danach die WWDC im Juni, ich erwarte im Herbst 2025 eine gute KI für das Apple iPhone. Doch man hat es erkannt, mal schauen, ob Apple liefert.

Doch abgesehen von der KI ist das für mich eine sehr runde Software. Schnell, sehr zuverlässig, schöne Optik, endlich ein guter Homescreen, weiterhin ein sehr guter Support der Entwickler, mit schöneren Apps als bei Android, ich kann iOS 18 sehr empfehlen. Das Update fühlt sich sogar fast ein bisschen wie damals bei iOS 7 an.

Apple hat iOS zwar nicht grundlegend überarbeitet, aber neue Icons, die Option den ganzen Farbton etwas zu dämmen, die neue Optik für den Homescreen, das neue Kontrollzentrum, man kann mit iOS 18 schon sehr viel mehr machen. So, und jetzt folgt iPadOS 18, denn auch da möchte ich den Homescreen neu gestalten.