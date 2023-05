Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Nintendo Switch

Während ihr diese Zeilen lest, befinde ich mich schon im Urlaub. Und bei meiner Planung diese Woche habe ich überlegt, was man so mit in den Urlaub nimmt. Die Nintendo Switch ist im Gepäck dabei, was am Ende nur an ihrem Konzept liegt.

Es ist nicht nur eine Konsole, es ist auch ein Handheld. Und ich habe, wie viele von euch sicher auch, vor ein paar Tagen das neue Zelda angefangen. Diese Woche war viel los und einiges musste geplant werden, da fehlte die Zeit vorne und hinten.

Aber kein Problem, ich habe Tears of the Kingdom am TV begonnen und die Switch einfach in die Tasche gepackt, das neue Zelda begleitet mich nun also im Zug und an ruhigen Orten (ich bin sehr dankbar für das Bluetooth-Kopfhörer-Update).

Ja, ein iPhone oder iPad haben auch gute Spiele und ja, es gibt auch andere gute Handhelds auf dem Markt, wir stehen da vor einer neue Ära, aber die Switch hat in den letzten Jahren ein unglaublich großes Portfolio an guten Spielen aufgebaut.

Ein vollwertiges Zelda oder Super Mario sind eine ganz andere Liga, als alle Spiele von Apple Arcade zusammen. Auch nach über 6 Jahren macht mir die Nintendo Switch noch Freude und vor allem das OLED-Modell, ich würde auch nur dieses Modell empfehlen, hat die Switch für mich zu einem echt guten Handheld gemacht.

Es bleibt zwar dabei, dass ich mir mehr Performance wünsche (Zelda mit 60 fps wäre ein Traum), aber egal, was Nintendo bei der Hardware als Nächstes auf dem Plan stehen hat, ich hoffe, dass dieses Konzept beibehalten wird. Es ist die für mich beste Nintendo-Konsole aller Zeiten und daher einfach mal mein Tipp der Woche.

