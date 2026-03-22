Mein Tipp der Woche: One Piece bei Netflix

Die Taktrate der Serien (und somit auch Empfehlungen hier) wurde bei mir in den letzten Jahren kleiner, da immer weniger Zeit im Alltag vorhanden ist. Man wählt also gut aus und die zweite Staffel von One Piece war für uns eine sichere Bank, da uns die erste Staffel überraschend gut gefallen hat – das war wieder der Fall.

Ich kenne zwar bis heute nicht das Original, aber die Realverfilmung der Abenteuer von Monkey D. Luffy bei Netflix macht Spaß. Wenn man sich darauf einlässt, denn die Serie ist (vermutlich aufgrund des Animes, was ich aber nicht beurteilen kann) hier und da „drüber“ und wirkt stellenweise sogar fast schon etwas zu kitschig.

Doch man muss sich darauf einlassen, wenn man beispielsweise gerade auf der Suche nach ganz simpler Abenteuer-Popcorn-Unterhaltung ist, dann ist das hier genau richtig. Für mich ist das jetzt nicht die beste und anspruchsvollste Serie der letzten Jahre, aber für uns war es die perfekte „Kopf-und-Hirn-aus-Unterhaltung“.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.